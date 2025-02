Hammer Time je minulosťou. Príde Hamilton vo Ferrari s novou ikonickou hláškou?

Bono je teraz s talianskym nováčikom Andreom Kimim Antonellim, Hamiltonovým tínedžerským nástupcom, zatiaľ čo Talian Riccardo Adami, ktorý v minulosti spolupracoval so Sebastianom Vettelom a Carlosom Sainzom, sa spojil s Britom.

Rádiové hlásenie od inžiniera Mercedesu Petra Bonningtona sa stalo súčasťou formuly 1, no partnerstvo sa skončilo, keď sa sedemnásobný majster sveta presunul do Maranella.

„Neviem, ako by to znelo s talianskym prízvukom. Takže si asi budem musieť nájsť talianske slovo. Pravdepodobne prídeme s niečím novým,“ povedal.

Učí sa po taliansky a už dokáže jednoducho komunikovať so zamestnancami továrne aj s médiami.

Po jazdení za britské tímy od svojho debutu v McLarene v roku 2007 a s angličtinou ako hlavným jazykom F1 sa Hamilton musel pustiť do štúdia.

„Mám všetko v počítači a každý deň a noc to študujem, aby som presne pochopil, o akých komponentoch hovoria.“

„Je to súčasť procesu učenia a práve to je na tom vzrušujúce, pretože je to všetko nové. Milujem túto novotu,“ povedal.

Taliansko-americká legenda Mario Andretti, majster sveta z roku 1978, ktorý tiež jazdil za Ferrari, navrhol nový prezývku.

„Odteraz ho budem volať Luigi,“ povedal pre motorsport.com.