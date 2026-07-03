    ONLINE: Kvalifikácia šprintu na Veľkú cenu Veľkej Británie 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

    ONLINE: Kvalifikácia šprintu na Veľkú cenu Veľkej Británie 2026
    ONLINE: Kvalifikácia šprintu na Veľkú cenu Veľkej Británie 2026 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|3. júl 2026 o 14:30
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie šprintu na Veľkú cenu Veľkej Británie 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Veľkej Británie.

    Ešte predtým je na okruhu v Silverstone na programe šprint. Dnes sa uskutoční kvalifikácia, ktorá určí poradie na štartovom rošte.

    Kde sledovať formulu 1 v tv?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na šprint Veľkej ceny Veľkej Británie 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, piatok, výsledky)

    Formula 1  2026
    03.07.2026 o 17:30
    Kvalifikácia na šprint Veľkej ceny V. Británie
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 302 b
    2. Ferrari (ITA) 204 b
    3. McLaren (GBR) 159 b
    4. Red Bull (AUT) 115 b
    5. Alpine (FRA) 57 b
    6. Racing Bulls (ITA) 44 b
    7. Haas (USA) 21 b
    8. Williams (GBR) 11 b
    9. Audi (SUI) 2 b
    10. Aston Martin 1 b
    11. Cadillac 0 b
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 171 b
    2. George Russell (GBR/Mercedes) 131 b
    3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 125 b
    4. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 80 b
    5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 79 b
    6. Lando Norris (GBR/McLaren) 79 b
    7. Max Verstappen (NED/Red Bull) 73 b
    8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 42 b
    9. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
    10. Liam Lawson (NZL/RB) 30 b
    11. Oliver Bearman (GBR/Haas) 18 b
    12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 16 b
    13. Arvid Lindblad (GBR/RB) 14 b
    14. Carlos Sainz (ESP/Williams) 6 b
    15. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
    16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 3 b
    17. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 2 b
    18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 1 b
    19. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
    20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
    22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    Vítam všetkých fanúšikov formuly 1 pri textovom prenose z kvalifikácie na šprint pred Veľkou cenou Veľkej Británie.
    George Russell sa vrátil v Rakúsku na víťaznú vlnu, dokáže na to nadviazať na domácej pôde alebo sa na najvyšší stupeň pódia vráti líder šampionátu Kimi Antonelli?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 17:30.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    ONLINE: Kvalifikácia šprintu na Veľkú cenu Veľkej Británie 2026online
    ONLINE: Kvalifikácia šprintu na Veľkú cenu Veľkej Británie 2026online
    ONLINE: Kvalifikácia šprintu na Veľkú cenu Veľkej Británie 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)
    dnes 14:30
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