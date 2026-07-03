Hamilton predviedol na domácej trati dokonalé kolo. Do šprintu vyštartuje z prvej pozície

Formula 1 - Veľká cena Veľkej Británie 2026
Kvalifikácia šprintu - výsledky):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
1:28,376 min
2.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 0,011 s
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,321 s
4.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,327 s
5.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,357 s
6.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,364 s
7.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,396 s
8.
Isaac Hadjar
Francúzsko
Red Bull
+ 0,459 s
9.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
+ 0,551 s
10.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
+ 0,991 s
/Správu aktualizujeme/
Britský jazdec Lewis Hamilton z Ferrari odštartuje sobotňajší šprint Veľkej ceny Veľkej Británie o 13.00 h z prvého miesta.
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Za ním skončili v Silverstone Kimi Antonelli na Mercedes a jazdec Red Bullu Max Verstappen.