    Hamilton predviedol na domácej trati dokonalé kolo. Do šprintu vyštartuje z prvej pozície

    Lewis Hamilton.
    Lewis Hamilton. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|3. júl 2026 o 18:17
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    Britský jazdec Lewis Hamilton si v kvalifikácii na šprint Veľkej ceny Veľkej Británie vybojoval pole position.

    Formula 1 - Veľká cena Veľkej Británie 2026

    Kvalifikácia šprintu - výsledky):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    1:28,376 min

    2.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 0,011 s

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 0,321 s

    4.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,327 s

    5.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,357 s

    6.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,364 s

    7.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,396 s

    8.

    Isaac Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    + 0,459 s

    9.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    + 0,551 s

    10.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    + 0,991 s

    /Správu aktualizujeme/ 

    Britský jazdec Lewis Hamilton z Ferrari odštartuje sobotňajší šprint Veľkej ceny Veľkej Británie o 13.00 h z prvého miesta.

    Za ním skončili v Silverstone Kimi Antonelli na Mercedes a jazdec Red Bullu Max Verstappen. 

    Formula 1 2026


    Formula 1

    Lewis Hamilton.
    Lewis Hamilton.
    Hamilton predviedol na domácej trati dokonalé kolo. Do šprintu vyštartuje z prvej pozície
    dnes 18:17
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    Domov»Formula 1»Hamilton predviedol na domácej trati dokonalé kolo. Do šprintu vyštartuje z prvej pozície