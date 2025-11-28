    Piastri ovládol šprintovú kvalifikáciu pred Russellom. Verstappena predbehol aj tímový kolega

    Sportnet, ČTK|28. nov 2025 o 19:23
    Holanďan obsadil 6. miesto.

    Šprintová kvalifikácia - VC Kataru 2025

    1.

    Oscar Piastri

    McLaren

    Austrália

    1:20,055

    2.

    George Russell

    Mercedes

    Veľká Británia

    + 0,032 s

    3.

    Lando Norris

    McLaren

    Veľká Británia

    + 0,230 s

    Oscar Piastri vyhral šprintovú kvalifikáciu na Veľku cenu Kataru formuly 1 2025. Za sebou nechal aj tímového kolegu Landa Norrisa, ktorý skončil tretí. Pomyselné pódium doplnil na druhom mieste George Russell na Mercedese.

    Dvadsaťštyriročný Piastri ďalej živí nádej na premiérový majstrovský titul. Pred predposledným podnikom sezóny stráca na Norrisa 24 bodov.

    Rovnaké manko má tiež úradujúci svetový šampión Max Verstappen z Red Bullu. Holandský pilot zajazdil v prvom tréningu šiesty najrýchlejší čas, rovnakú priečku obsadil aj v kvalifikácii šprintu.

    Norris s Piastrim sa pokúsia napraviť nevydarené vystúpenie z poslednej Veľkej ceny Las Vegas, kedy boli po pretekoch diskvalifikovaní kvôli nadmernému opotrebovaniu klzných dosiek. Norris prišiel v šampionáte o 18 bodov, Piastri o 12.

    Dvadsaťšesťročný Norris si napriek tomu môže v Katare zabezpečiť prvý majstrovský titul. Stačí mu, aby mal po nedeľňajšej pretekoch na čele náskok 26 bodov. V prípade nedeľňajšieho víťazstva mu bude stačiť vedenie o 25 bodov, keďže by mal v prípade bodovej rovnosti pred Piastrim väčší počet vyšších miest.

    Vďaka samostatne bodovanému šprintu je cez víkend namiesto tradičných 25 bodov v hre 33. Skrátený závod na 100 kilometrov sa pôjde v sobotu od 15.00 h SEČ, o štyri hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Veľká cena Kataru odštartuje v nedeľu o 17.00 h SEČ.

