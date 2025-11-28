    ONLINE: Kvalifikácia na šprint Veľkej ceny Kataru 2025 dnes LIVE (formula 1)

    Na snímke Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.
    Na snímke Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|28. nov 2025 o 15:30
    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie šprintu na Veľkú cenu Kataru 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Kataru.

    Ešte predtým je však na program šprint. Dnes sa uskutoční kvalifikácia, ktorá určí poradie na štartovom rošte.

    Kde sledovať Formula 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na šprint Veľkej cenu Kataru 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, piatok, výsledky)

    Formula 1  2025
    28.11.2025 o 18:30
    Kvalifikácia na šprint VC Kataru
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z kvalifikácie na šprint pred Veľkou cenou Kataru na okruhu Lusail International Circuit.
    Náskok lídra šampionátu Landa Norrisa sa po diskvalifikácii v Las Vegas znížil na 24 bodov pred Maxom Verstappenom a Oscarom Piastrim. Aj z tohto dôvodu bude kvalifikácia na šprint kľúčová, keďže aj v sobotňajšom šprinte sa bude dať získať niekoľko dôležitých bodov v boji o titul.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 18:30.

    Formula 1 2025

