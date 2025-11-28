ONLINE: Kvalifikácia na šprint Veľkej ceny Kataru 2025 dnes LIVE (formula 1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Kataru.
Ešte predtým je však na program šprint. Dnes sa uskutoční kvalifikácia, ktorá určí poradie na štartovom rošte.
Kde sledovať Formula 1 v TV?
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na šprint Veľkej cenu Kataru 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Formula 1 2025
28.11.2025 o 18:30
Kvalifikácia na šprint VC Kataru
Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z kvalifikácie na šprint pred Veľkou cenou Kataru na okruhu Lusail International Circuit.
Náskok lídra šampionátu Landa Norrisa sa po diskvalifikácii v Las Vegas znížil na 24 bodov pred Maxom Verstappenom a Oscarom Piastrim. Aj z tohto dôvodu bude kvalifikácia na šprint kľúčová, keďže aj v sobotňajšom šprinte sa bude dať získať niekoľko dôležitých bodov v boji o titul.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 18:30.