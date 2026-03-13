Russell ovládol šprintovú kvalifikáciu pred tímovým kolegom. Verstappen výrazne zaostal

Šprintová kvalifikácia - VC Číny 2026
1.
George Russell
Mercedes
Veľká Británia
1:31,520
2.
Kimi Antonelli
Mercedes
Taliansko
+ 0,289 s
3.
Lando Norris
McLaren
Veľká Británia
+ 0,621 s
4.
Lewis Hamilton
Ferrari
Veľká Británia
+ 0,641 s
5.
Oscar Piastri
McLaren
Austrália
+ 0,704 s
6.
Charles Leclerc
Ferrari
Monako
+ 1,008 s
7.
Pierre Gasly
Alpine
Francúzsko
+ 1,368 s
8.
Max Verstappen
Red Bull
Holandsko
+ 1,734 s
Kvalifikáciu na šprint na Veľkej cene Číny formuly 1 ovládli jazdci tímu Mercedes. Zvíťazil Brit George Russell, ktorý v Šanghaji zdolal o 289 tisícin sekundy tímového kolegu Kimiho Antonelliho.
Tretí skončil úradujúci majster sveta Brit Lando Norris z tímu McLaren. Jazdci „Strieborných šípov“ nadviazali na najlepšie časy z predchádzajúceho tréningu a potvrdili v Číne vydarený začiatok sezóny.
Pred týždňom získali v otváracej Grand Prix Austrálie double. V Melbourne rovnako zvíťazil Russell pred Antonellim, tretí bol Charles Leclerc z Ferrari. Monačan obsadil v piatkovej kvalifikácii na šprint šieste miesto. Za Russellom zaostal o viac než sekundu.
Mimo popredných priečok skončili jazdci tímu Red Bull Racing. Štvornásobný majster sveta Holanďan Max Verstappen bol rovnako ako v tréningu ôsmy, pričom Russell bol rýchlejší o 1,734 sekundy. Verstappenov tímový kolega Francúz Isack Hadjar skončil ešte o dve priečky nižšie.
Pretekári a tímy si na začiatku sezóny zvykajú na najväčšiu úpravu pravidiel za poslednú dekádu. Zmeny sa dotkli pohonných jednotiek, aerodynamiky aj konštrukcie monopostov. Výkon motora teraz pochádza z 50 percent z pohonnej jednotky a z 50 percent z batérie.
Sobotný šprint sa pôjde od 4:00 SEČ, o štyri hodiny neskôr bude nasledovať kvalifikácia na hlavné preteky. Chinese Grand Prix sa začne v nedeľu o 8:00.