    Russell ovládol šprintovú kvalifikáciu pred tímovým kolegom. Verstappen výrazne zaostal

    George Russell na Mercedese.
    George Russell na Mercedese. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|13. mar 2026 o 09:20
    Pódium doplnil na treťom mieste Lando Norris na McLarene.

    Šprintová kvalifikácia - VC Číny 2026

    1.

    George Russell

    Mercedes

    Veľká Británia

    1:31,520

    2.

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    Taliansko

    + 0,289 s

    3.

    Lando Norris

    McLaren

    Veľká Británia

    + 0,621 s

    4.

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    Veľká Británia

    + 0,641 s

    5.

    Oscar Piastri

    McLaren

    Austrália

    + 0,704 s

    6.

    Charles Leclerc

    Ferrari

    Monako

    + 1,008 s

    7.

    Pierre Gasly

    Alpine

    Francúzsko

    + 1,368 s

    8.

    Max Verstappen

    Red Bull

    Holandsko

    + 1,734 s

    Kvalifikáciu na šprint na Veľkej cene Číny formuly 1 ovládli jazdci tímu Mercedes. Zvíťazil Brit George Russell, ktorý v Šanghaji zdolal o 289 tisícin sekundy tímového kolegu Kimiho Antonelliho.

    Tretí skončil úradujúci majster sveta Brit Lando Norris z tímu McLaren. Jazdci „Strieborných šípov“ nadviazali na najlepšie časy z predchádzajúceho tréningu a potvrdili v Číne vydarený začiatok sezóny.

    Pred týždňom získali v otváracej Grand Prix Austrálie double. V Melbourne rovnako zvíťazil Russell pred Antonellim, tretí bol Charles Leclerc z Ferrari. Monačan obsadil v piatkovej kvalifikácii na šprint šieste miesto. Za Russellom zaostal o viac než sekundu.

    Mimo popredných priečok skončili jazdci tímu Red Bull Racing. Štvornásobný majster sveta Holanďan Max Verstappen bol rovnako ako v tréningu ôsmy, pričom Russell bol rýchlejší o 1,734 sekundy. Verstappenov tímový kolega Francúz Isack Hadjar skončil ešte o dve priečky nižšie.

    Pretekári a tímy si na začiatku sezóny zvykajú na najväčšiu úpravu pravidiel za poslednú dekádu. Zmeny sa dotkli pohonných jednotiek, aerodynamiky aj konštrukcie monopostov. Výkon motora teraz pochádza z 50 percent z pohonnej jednotky a z 50 percent z batérie.

    Sobotný šprint sa pôjde od 4:00 SEČ, o štyri hodiny neskôr bude nasledovať kvalifikácia na hlavné preteky. Chinese Grand Prix sa začne v nedeľu o 8:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

