ONLINE: Šprintová kvalifikácia na Veľkú cenu Číny dnes, formula 1 LIVE

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Číny.
Ešte predtým je na program šprint. Dnes sa uskutoční kvalifikácia, ktorá určí poradie na štartovom rošte.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na šprint Veľkej cenu Číny 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Formula 1 2026
13.03.2026 o 08:30
Kvalifikácia na šprint VC Číny
(0:0)
5:03 minúta
Prebiehajúci
Prenos
5:03
Na trati je pätica dvoch Mercedesov, Ferrari a Verstappena.
7:30
Tentokrát sú Mercedesy na trati ako prvé.
8:00
Začala sa Q3.
Vyradení v Q2
11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) +1,394
12. Esteban Ocon (FRA/Haas) +1,398
13. Liam Lawson (NZL/RB) +1,473
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +1,553
15. Arvid Lindblad (GBR/RB) +1,807
16. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +2,086
Skončila sa Q2.
0:00
Verstappen mal problémy v poslednej zákrute, no oba Red Bully postúpia z 9. a 10. miesta.
0:00
Vyzerá to, že ani Audi sa nevylepší a oba monoposty skončia v Q2.
0:00
Ani Ocon sa nedostal do TOP 10.
0:00
Lawson sa vylepšil, ale iba na 13. miesto.
0:00
Colapinto s Lindbladomm už nezrýchlili a vypadnú.
0:19
Bortoleto je 13., zatiaľ čo Bearman skáče na 7. miesto.
0:32
Antonelli zrýchlil, ale zostáva o 5 desatín druhý.
0:51
Hulkenberg sa nevylepšil a zostáva 10.
1:50
Ohrození jazdci v 2. časti
10. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
11. Esteban Ocon (FRA/Haas)
12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
13. Liam Lawson (NZL/RB)
14. Oliver Bearman (GBR/Haas)
15. Arvid Lindblad (GBR/RB)
16. Franco Colapinto (ARG/Alpine)
3:15
Opakované zábery ukázali zablokovanie Landa Norrisa Kimim Antonellim. Tento incidend by mohol priniesť trest pre Taliana.
3:59
Mercedesy opäť preberajú prvé dve priečky. Russell vedie pred Antonellim.
4:18
Ani McLarena s Hamiltonom nestačili na Leclerca.
4:50
Leclerc preberá prvé miesto o takmer sekundu pred Verstappenom.
5:27
Na Gaslyho nestačil Hadjar, no o 7 tisícin už Verstappen áno.
5:47
Gasly ide do čela pred Haasy s časom 1:33,571.
6:28
Niekoľko jazdcov ide na dve prípravné kolá.
7:35
K 14 pilotom sa už pridali aj Antonelli s Russellom.
7:57
Na trati sú všetky monoposty s výnimkou Mercedesov.
10:00
Začala sa Q2.
Vyradení v Q1
17. Carlos Sainz (ESP/Williams) +1,731
18. Alexander Albon (THA/Williams) +2,275
19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) +2,551
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +3,121
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) +4,348
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
Skončila sa Q1.
0:00
Nevylepšili sa ani Bottas s Albonom a taktiež vypadnú.
0:00
Sainz nedokázal zrýchliť a zostáva 17.
0:00
Colapinto poskočil na 15. miesto, to by mu mohlo stačiť na postup.
Gasly sa vylepšil na 7. priečku.
0:10
Lindblad ide zo 16. miesta na 13.
0:33
Alonso sa zlepšil iba na 18. miesto a vypadne.
0:57
Hadjar s Verstappenom nezrýchlili a zostávajú 11. a 8.
1:51
Bortoleto spravil chybu v poslednej zákrute a prešiel cez štrk.
2:30
Ohrození jazdci v 1. časti:
16. Franco Colapinto (ARG/Alpine)
17. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
18. Alexander Albon (THA/Williams)
19. Carlos Sainz (ESP/Williams)
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
21. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
2:55
Verstappen sa sťažuje na prevody svojho monopostu.
3:17
Ferrari skáče na 2: a 3. miesto, Hamilton je 118 tisícin za Russellom.
4:42
Prvenstvo preberá George Russell, ktorý prekonal svojho tímového kolegu Antonelliho.
4:57
Piastri s Norrisom nestačia na Hamiltona.
6:43
Vyzerá to, že Ferrari sa rozhodlo nepostaviť do kvalifikácie svoje rotačné zadné krídlo.
7:02
Leclerca prekonáva o viac ako pol sekundy Hamilton.
7:14
Do čela však smeruje Charles Leclerc.
8:11
Hadjar stanovuje čas 1:34,477, ktorý neprekonal ani Max Verstappen.
10:30
Monopost Checa Pereza je v garáži opustený a vyzerá to, že Mexičan sa kvalifikácie nezúčastní.
Čo sa týka pneumatiík, platia rovnaké pravidlá ako minulý rok. V Q1 a Q2, ktoré trvajú 12 a 10 minút sú povinné stredné gumy, v 8-minútovej Q3 mäkké.
Kvalifikácia práve odštartovala.
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 43 b
2. Ferrari (ITA) 27 b
3. McLaren (GBR) 10 b
4. Red Bull (AUT) 8 b
5. Haas (USA) 6 b
6. Racing Bulls (ITA) 4 b
7. Audi (SUI) 2 b
8. Alpine (FRA) 1 b
9. Williams (GBR)
10. Cadillac (USA)
11. Aston Martin (GBR)
Pohár jazdcov
1. George Russell (GBR/Mercedes) 25 b
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 18 b
3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 15 b
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 12 b
5. Lando Norris (GBR/McLaren) 10 b
6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 8 b
7. Oliver Bearman (GBR/Haas) 6 b
8. Arvid Lindblad (GBR/RB) 4 b
9. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 2 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1 b
11. Esteban Ocon (FRA/Haas)
12. Alexander Albon (THA/Williams)
13. Liam Lawson (NZL/RB)
14. Franco Colapinto (ARG/Alpine)
15. Carlos Sainz (ESP/Williams)
16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
19. Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
21. Oscar Piastri (AUS/McLaren)
22. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z kvalifikácie na šprint pred Veľkou cenou Číny.
Už v druhých pretekoch novej éry je na programe šprintový víkend, ktorý len po 60 tréningových minútach môže priniesť slušný chaos.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 08:30.