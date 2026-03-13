    ONLINE: Šprintová kvalifikácia na Veľkú cenu Číny dnes, formula 1 LIVE

    Oscar Piastri na McLaren počas prvého tréningu pred Veľkou cenou Číny.
    Oscar Piastri na McLaren počas prvého tréningu pred Veľkou cenou Číny. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|13. mar 2026 o 07:30
    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie šprintu na Veľkú cenu Číny 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Číny.

    Ešte predtým je na program šprint. Dnes sa uskutoční kvalifikácia, ktorá určí poradie na štartovom rošte.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na šprint Veľkej cenu Číny 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, piatok, výsledky)

    Formula 1  2026
    13.03.2026 o 08:30
    Kvalifikácia na šprint VC Číny
    (0:0)
    5:03 minúta
    Prebiehajúci
    Prenos
    5:03
    Na trati je pätica dvoch Mercedesov, Ferrari a Verstappena.
    7:30
    Tentokrát sú Mercedesy na trati ako prvé.
    8:00
    importantZačala sa Q3.
    importantVyradení v Q2

    11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) +1,394
    12. Esteban Ocon (FRA/Haas) +1,398
    13. Liam Lawson (NZL/RB) +1,473
    14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +1,553
    15. Arvid Lindblad (GBR/RB) +1,807
    16. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +2,086
    importantSkončila sa Q2.
    0:00
    Verstappen mal problémy v poslednej zákrute, no oba Red Bully postúpia z 9. a 10. miesta.
    0:00
    Vyzerá to, že ani Audi sa nevylepší a oba monoposty skončia v Q2.
    0:00
    Ani Ocon sa nedostal do TOP 10.
    0:00
    Lawson sa vylepšil, ale iba na 13. miesto.
    0:00
    Colapinto s Lindbladomm už nezrýchlili a vypadnú.
    0:19
    Bortoleto je 13., zatiaľ čo Bearman skáče na 7. miesto.
    0:32
    Antonelli zrýchlil, ale zostáva o 5 desatín druhý.
    0:51
    Hulkenberg sa nevylepšil a zostáva 10.
    1:50
    Ohrození jazdci v 2. časti

    10. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
    11. Esteban Ocon (FRA/Haas)
    12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
    13. Liam Lawson (NZL/RB)
    14. Oliver Bearman (GBR/Haas)
    15. Arvid Lindblad (GBR/RB)
    16. Franco Colapinto (ARG/Alpine)
    3:15
    Opakované zábery ukázali zablokovanie Landa Norrisa Kimim Antonellim. Tento incidend by mohol priniesť trest pre Taliana.
    3:59
    Mercedesy opäť preberajú prvé dve priečky. Russell vedie pred Antonellim.
    4:18
    Ani McLarena s Hamiltonom nestačili na Leclerca.
    4:50
    Leclerc preberá prvé miesto o takmer sekundu pred Verstappenom.
    5:27
    Na Gaslyho nestačil Hadjar, no o 7 tisícin už Verstappen áno.
    5:47
    Gasly ide do čela pred Haasy s časom 1:33,571.
    6:28
    Niekoľko jazdcov ide na dve prípravné kolá.
    7:35
    K 14 pilotom sa už pridali aj Antonelli s Russellom.
    7:57
    Na trati sú všetky monoposty s výnimkou Mercedesov.
    10:00
    importantZačala sa Q2.
    importantVyradení v Q1

    17. Carlos Sainz (ESP/Williams) +1,731
    18. Alexander Albon (THA/Williams) +2,275
    19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) +2,551
    20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +3,121
    21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) +4,348
    22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
    importantSkončila sa Q1.
    0:00
    Nevylepšili sa ani Bottas s Albonom a taktiež vypadnú.
    0:00
    Sainz nedokázal zrýchliť a zostáva 17.
    0:00
    Colapinto poskočil na 15. miesto, to by mu mohlo stačiť na postup.
    0:00
    0:00
    0:00
    Gasly sa vylepšil na 7. priečku.
    0:10
    Lindblad ide zo 16. miesta na 13.
    0:33
    Alonso sa zlepšil iba na 18. miesto a vypadne.
    0:57
    Hadjar s Verstappenom nezrýchlili a zostávajú 11. a 8.
    1:51
    Bortoleto spravil chybu v poslednej zákrute a prešiel cez štrk.
    2:30
    Ohrození jazdci v 1. časti:

    16. Franco Colapinto (ARG/Alpine)
    17. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    18. Alexander Albon (THA/Williams)
    19. Carlos Sainz (ESP/Williams)
    20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    21. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
    22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
    2:55
    Verstappen sa sťažuje na prevody svojho monopostu.
    3:17
    Ferrari skáče na 2: a 3. miesto, Hamilton je 118 tisícin za Russellom.
    4:42
    Prvenstvo preberá George Russell, ktorý prekonal svojho tímového kolegu Antonelliho.
    4:57
    Piastri s Norrisom nestačia na Hamiltona.
    6:43
    Vyzerá to, že Ferrari sa rozhodlo nepostaviť do kvalifikácie svoje rotačné zadné krídlo.
    7:02
    Leclerca prekonáva o viac ako pol sekundy Hamilton.
    7:14
    Do čela však smeruje Charles Leclerc.
    8:11
    Hadjar stanovuje čas 1:34,477, ktorý neprekonal ani Max Verstappen.
    10:30
    Monopost Checa Pereza je v garáži opustený a vyzerá to, že Mexičan sa kvalifikácie nezúčastní.
    12:00
    12:00
    12:00
    12:00
    12:00
    12:00
    Čo sa týka pneumatiík, platia rovnaké pravidlá ako minulý rok. V Q1 a Q2, ktoré trvajú 12 a 10 minút sú povinné stredné gumy, v 8-minútovej Q3 mäkké.
    Kvalifikácia práve odštartovala.
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 43 b
    2. Ferrari (ITA) 27 b
    3. McLaren (GBR) 10 b
    4. Red Bull (AUT) 8 b
    5. Haas (USA) 6 b
    6. Racing Bulls (ITA) 4 b
    7. Audi (SUI) 2 b
    8. Alpine (FRA) 1 b
    9. Williams (GBR)
    10. Cadillac (USA)
    11. Aston Martin (GBR)
    Pohár jazdcov

    1. George Russell (GBR/Mercedes) 25 b
    2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 18 b
    3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 15 b
    4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 12 b
    5. Lando Norris (GBR/McLaren) 10 b
    6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 8 b
    7. Oliver Bearman (GBR/Haas) 6 b
    8. Arvid Lindblad (GBR/RB) 4 b
    9. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 2 b
    10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1 b
    11. Esteban Ocon (FRA/Haas)
    12. Alexander Albon (THA/Williams)
    13. Liam Lawson (NZL/RB)
    14. Franco Colapinto (ARG/Alpine)
    15. Carlos Sainz (ESP/Williams)
    16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
    17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
    19. Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
    20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    21. Oscar Piastri (AUS/McLaren)
    22. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
    Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z kvalifikácie na šprint pred Veľkou cenou Číny.
    Už v druhých pretekoch novej éry je na programe šprintový víkend, ktorý len po 60 tréningových minútach môže priniesť slušný chaos.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 08:30.

    George Russell máva divákom.
    George Russell máva divákom.
    Jazdci Mercedesu pokračujú v úvode sezóny v dominancii. Ovládli jediný tréning v Číne
    dnes 07:47
