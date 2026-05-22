Jazdci Mercedesu najlepší v šprintovej kvalifikácii. Nadviazali na výkony z tréningu

    George Russell na Meredese. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    Sportnet, ČTK|23. máj 2026 o 00:22
    Kvalifikáciu na sobotný šprint na Veľkej cene Kanady formuly 1 vyhral Brit George Russell na Mercedese.

    Do prvého radu sa s ním v Montreale postaví tímový kolega a líder šampionátu Kimi Antonelli.

    Za nimi sa zoradia jazdci McLarenu. o tretieho miesta odštartuje do skrátených pretekov úradujúci majster sveta Lando Norris, štvrtý bol Oscar Piastri.

    Antonelli a Russell v kvalifikácii nadviazali na svoje výkony z jediného piatkového tréningu. V ňom zajazdil taliansky pilot Mercedesu o 142 tisícin sekundy rýchlejší čas než britský tímový kolega.

    Tretí bol Lewis Hamilton z Ferrari, ktorý sa potom v šprintovej kvalifikácii musel uspokojiť s piatym miestom.

    Tréning v Kanade bol trikrát prerušený a celkovo predĺžený približne o dvadsať minút. Organizátori prvýkrát vyvesili červené vlajky po technických problémoch Liama Lawsona z Racing Bulls.

    Následne bol tréning zastavený po tom, čo Alexander Albon z Williamsu zrazil svišťa. Na záver mal nehodu aj Esteban Ocon z Haasu, ktorý prišiel o predné krídlo.

    Devätnásťročný Antonelli nadviazal na predchádzajúcu dobrú formu. Rodák z Bologne zvíťazil v Miami, Japonsku a Číne a môže sa stať prvým Talianom od roku 1952, ktorý by vo Formule 1 vyhral štyri preteky po sebe.

    Naposledy sa to podarilo Albertovi Ascarimu. Pred druhým Russellom má Antonelli na čele majstrovstiev sveta náskok 20 bodov.

