F1: Kvalifikáciu na Veľkú cenu Kanady ovládol George Russell na Mercedese

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, na programe je Veľká cena Kanady.
Sobotňajší program zakončila kvalifikácia, ktorá určila poradie na štarte nedeľňajších pretekov. Z pole position vyštartuje George Russell na Mercedese, vedľa neho jeho tímový kolega Andrea Kimi Antonelli.
Formula 1 2026
23.05.2026 o 22:00
Kvalifikácia na Veľkú ceny Kanady
Vítěz: George Russell (Mercedes)
00:00 minúta
Ukončený
Prenos
Postavení na startu
1. řada: George Russell (GBR/Mercedes), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
2. řada: Lando Norris (GBR/McLaren), Oscar Piastri (AUS/McLaren)
3. řada: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Max Verstappen (NED/Red Bull)
4. řada: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
5. řada: Arvid Lindblad (GBR/RB), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
6. řada: Nico Hülkenberg (GER/Audi), Liam Lawson (NZL/RB)
7. řada: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
8. řada: Carlos Sainz (ESP/Williams), Oliver Bearman (GBR/Haas)
9. řada: Esteban Ocon (FRA/Haas), Alexander Albon (THA/Williams)
10. řada: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
11. řada: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
Výsledky 3. části kvalifikace
1. George Russell (GBR/Mercedes) 1:12,578
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +0,068
3. Lando Norris (GBR/McLaren) +0,151
4. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +0,203
5. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +0,290
6. Max Verstappen (NED/Red Bull) +0,329
7. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +0,357
8. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +0,398
9. Arvid Lindblad (GBR/RB) +0,702
10. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +1,119
Z dnešní kvalifikace je to tímto vše. Dramatický závěr dovršil svou jízdlou George Russell, který po výhře ve sprintu odstartuje z prvního místa i do zítřejší Velké ceny Kanady.
Druhý bude startovat Andrea Kimi Antonelli a jistě víme, co se mezi jezdci Mercedesu dělo v dnešním sprintu.
TOP 3 dovršuje Lando Norris, který bude stříbrným šípům dýchat na záda.
Pro zítřejší závod se předvídá deštivé počasí, tak uvidíme, jak to zamíchá kartami.
Konec závodu.
00:00
George Russell ale vyšťavil svůj vůz na hrany limitu a jako blesk se prohnal cílovou čarou! S náskokem +0,068 získává pole position do zítřejší Velké ceny Kanady.
00:00
Piastri posouvá Ferrari s Hadjarem a umisťuje se třetí.
00:00
Čas pro Q3 vypršel.
00:07
Norris svůj čas nevylepšil a zůstává druhý.
00:35
A ve třetím sektoru se Antonelli vyšvihl a dojíždí na prvím místě s vedením necelé desetiny.
01:03
Ve druhém sektoru už ale maličko ztrácí.
01:29
Na trati už jede na plný plyn druhý Mercedes. Antonelli zatím v prvním sektoru nejrychlejší.
02:50
Russell chybuje v závěrečné šikaně a zaznamenává třetí nejrychlejší čas. Ovšem ostatní piloti teprve do svých kol najíždějí.
04:40
Russell je už na trati ale zvolil pouze zahřívací kolo. Bude zvládat ještě jeden pokus nebo jde all-in do jediného kola?
05:00
Do konce kvalifikace zbývá pět minut.
06:22
Do týmové vysílačky se opakuje Verstappen s rozhořčením nad svým vozem.
07:00
Ani Antonelli nezajel ale úplně přesvedčivý čas a se ztrátou + 0,359 je zatím čtvrtý.
07:31
Russell pokazil své kolo už ve čtvrté zatáčce a chyboval i v další kombinaci. Místo času zamířil rovnou do boxu se slovy, že nemá žádnou přilnavost.
08:13
McLareny spolu s Hamiltonem ukázaly, jaké časy nás budou zajímat. Norris zatím první.
08:35
Až půl vteřiny za Verstappenem končí rychlé kolo Hadjar.
09:02
Ovšem oba McLareny sbírají nejrychlejší sektory, které nadělal Verstappen.
09:33
Verstappen nejrychlejší první sektor, Hadjar ho překonat nedokázal.
10:17
Toto Wolff nehybně sleduje průběh kvalifikace. Poštěstí se oběma vozům umístit v TOP 3?
Finální část kvalifikace začala.
Vyřazeni v Q2
10. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 1:13,857
11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) +0,029
12. Liam Lawson (NZL/RB) +0,040
13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +0,214
14. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +0,330
15. Carlos Sainz (ESP/Williams) +0,416
16. Oliver Bearman (GBR/Haas) +0,559
00:00
Ani zdaleka, Leclercovi náleží osmé místo. Gasly si polepšil pouze na místo 14.
00:11
Ale pozor, Isac Hadjar překonává všechny, včetně vedoucího Hamiltona! Odpoví ještě Leclerc?
00:53
V poslední minutě překonává nejrychlejší čas Antonelliho veterán Hamilton.
03:06
Lawson zajel další rychlý čas, ale ani s ním se nedostává mimo ohroženou sekci.
05:00
Do konce Q2 zbývá pět minut.
5:00
Ohrožení jezdci 2. části
10. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:13,977
11. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +0,068
12. Carlos Sainz (ESP/Williams) +0,354
13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +0,449
14. Oliver Bearman (GBR/Haas) +0,593
15. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +0,734
16. Liam Lawson (NZL/RB) +17,725
05:44
Rozjetý Lawson byl do závěřečné šikany příliš rychlý a krom probrždění vůbec netrefil apex zatáčky.
06:12
Max Verstappen reportuje problémy se zahřátím předních kol, na kterých nemá žádný grip – přilnavost.
08:10
Verstappen se na chvíli dostal před svého kolegu Hadjara, ale ten vzápětí vylepšil své umístění až na druhé místo za Antonelliho.
08:59
A plný plyn přináší ovoce v podobě prozatím prvního místa v Q2.
09:22
Pedál na podlaze podržel Kimi Antonelli, jenž zaznamenává nejrychlejší první sektor.
10:00
Po prvních měřených časech je nejrychlejší trojice jezdců: Norris – Hamilton – Piastri.
15:00
Q2 odstartovala.
Brzy odstartuje druhá část kvalifikace.
Vyřazeni v Q1
16. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:14,880
17. Esteban Ocon (FRA/Haas) +0,021
18. Nico Hülkenberg (GER/Audi) +0,332
19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) +0,549
20. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) +0,597
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +1,315
22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) +1,392
00:00
Ocon je přeci jen vystrčen na 17. nepostupující místo Bortoletem.
00:00
Problémy s vozem hlásí Leclerc. Ten má pustup do Q2 jistý, uvidíme, zda ho problémy budou nějak limitovat.
00:00
Čas pro Q1 vypršel. Ocon vyžmídal z vozu vše a dostává se prozatím do top 15.
01:54
Bearman má pravděpodobně poškozený vůz, ale ne natolik, aby ho to nějak omezovalo.
Po dojetí rychlého kola téměř zastavil v první zatáčce, aby nepřekážel jednomu z vozů Ferrari.
03:33
Právě Leclerc dává další rychlé kolo a hned zapisuje nejrychlejší první sektor.
04:37
Rychlé kolo Leclerca pravděpodobně pokazil Hamilton, který se v záverečné vracečce připletl Monačanovi do cesty.
5:00
Ohrožení jezdci 1. části:
16. Alexander Albon (THA/Williams) 1:15,761
17. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +0,218
18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) +0,423
19. Nico Hülkenberg (GER/Audi) +0,483
20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) +0,511
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +0,861
22. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +1,770
05:00
Do konce první části kvalifikace zbývá pět minut.
06:23
V dnešním sprintu měl problémy s pohonnou jednotkou Hadjar. Nyní ovšem drží druhé místo. Jeho kolega Verstappen zatím "pouze" pátý.
07:44
Na konci dlouhé rovinky do poslední zatáčky byl Leclerc příliš rychlý a střihnutím šikany dal zabrat své podlaze.
08:53
Kimi Antonelli ovšem udělil Russellovi něco přes půl vteřiny.
09:01
I přes nesoulad se svým vozem Russell přebírá vedení v první části kvalifikace.
10:29
Russell si v týmové vysílačce stěžuje na horší chování svého vozu než v předchozích session.
11:42
Russell ani Antonelli se nedokázali dostat před Norrise, přičemž Ital ztrácí pouze 15 setin.
12:25
Nový nejrychlejší čas velmi rychle zaznamenává Lando Norris. V rychlých kolech jsou už také oba Mercedesy.
12:44
Verstappen s náskokem téměř půl vteřiny přebírá vedení po Piastrim.
13:16
Za prozatím prvního Piastriho se s Hassem řadí Bearman, ale hned za ním jede s nejrychlejším prostředním sektorem Lindblad.
15:45
Do hledáčku traťových komisařů se dostal incident Alonsa, který byl nebezpečně vypuštěn z boxu.
16:22
Mercedesy i Ferrari zatím čekají v boxech. Na okruhu krouží již většina jezdců.
Závod právě odstartoval.
Letošní šampionát
Před začátkem sezony by jen málokdo tipoval, že do Montrealu dorazí jako lídr průběžného pořadí právě Kimi Antonelli. Teprve devatenáctiletý Ital zatím potvrzuje obrovský potenciál a díky několika silným výsledkům drží vedení před týmovým kolegou George Russell. Mercedes navíc působí jako nejkonzistentnější tým úvodu ročníku, přestože konkurence začíná postupně dotahovat ztrátu.
Zásadní obrat naznačil poslední závod, kde se na čelo opět přiblížili rivalové. McLaren F1 Team ukázal zlepšující se formu a pravidelně se zapojuje do bojů o pódia, zatímco Red Bull Racing se s Max Verstappen vrací do hry po nevýraznějším vstupu do sezony. Naopak Scuderia Ferrari po slibném začátku lehce ztrácí tempo a hledá cestu zpět mezi nejrychlejší. Právě Montreal tak může nabídnout důležitou odpověď na otázku, zda si Mercedes udrží kontrolu nad šampionátem, nebo se boj o titul definitivně otevře.
Circuit Gilles Villeneuve
První Velká cena na montrealském okruhu se jela v roce 1978 a vítězství tehdy vybojoval domácí hrdina Gilles Villeneuve. Na jeho počest dnes trať nese jméno Circuit Gilles Villeneuve a patří mezi nejikoničtější zastávky kalendáře Formule 1. Během let zde vznikla řada nezapomenutelných momentů – chaotická a deštěm poznamenaná Grand Prix 2011, která se protáhla na více než čtyři hodiny, kontroverzní penalizace Sebastian Vettel v roce 2019 po souboji o vítězství nebo dramatické souboje těsně u bariér, které často rozhodují o výsledku závodu.
Samotná trať je známá svým specifickým charakterem. Kombinuje dlouhé rovinky a tvrdé brzdné zóny s technickými šikanami, což klade vysoké nároky na stabilitu vozu i efektivitu brzd. První dva sektory střídají rychlé změny směru s pomalejšími pasážemi, zatímco závěrečná část okruhu nabízí dlouhé rovinky přerušené poslední šikanou. Tu lemuje slavná „Zeď šampionů“, která už nachytala řadu mistrů světa a pravidelně zasahuje do průběhu závodního víkendu. Montreal tak tradičně přináší směs rychlosti, strategie i nepředvídatelných momentů, které dělají z kanadské Grand Prix jednu z nejoblíbenějších zastávek sezony.
Vítáme vás u on-line přenosu. Závod začíná v 22:00.