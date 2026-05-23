    Muselo by sa stať niečo šialené. Verstappen potvrdil, že z F1 neodchádza

    Max Verstappen. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. máj 2026 o 12:06
    Holanďan vyvrátil špekulácie o odchode.

    Holandský jazdec Max Verstappen potvrdil pokračovanie v seriáli majstrovstiev sveta F1.

    Štvornásobný svetový šampión a pilot Red Bullu je už dlhšiu dobu verejným kritikom aktuálnych pravidiel šampionátu.

    Počas dlhšej prestávky medzi podujatiami F1 si 28-ročný Holanďan zajazdil na 24-hodinovke na nemeckom Nürburgringu, čím len zvýraznil špekulácie o svojom konci. Počas VC Kanady však potvrdil, že z F1 neodchádza.

    „Len ak sa udeje niečo šialené, ale nečakám, že by k niečomu takému mohlo prísť. Verím, že každý dodrží slovo, ale môžem potvrdiť zotrvanie v F1,“ citovala Verstappena agentúra DPA.

    V priebežnom poradí šampionátu je zatiaľ jazdec Red Bullu na siedmej pozícii s 26 bodmi. Práve v tomto tíme by rád zotrval až do konca kariéry.

    Výzva: F1 na Hungaroringu

    V auguste uplynie 40 rokov od prvých pretekov F1 za Železnou oponou, Veľkej ceny Maďarska 1986. Na okruh Hungaroring vtedy zamierili aj tisícky fanúšikov z Československa. Ak ste boli medzi nimi a chcete sa s nami podeliť o vaše spomienky, kontaktujte nás na sportnet@sportnet.sk. Heslo: Formula 1986.

