Muselo by sa stať niečo šialené. Verstappen potvrdil, že z F1 neodchádza

Holandský jazdec Max Verstappen potvrdil pokračovanie v seriáli majstrovstiev sveta F1.
Štvornásobný svetový šampión a pilot Red Bullu je už dlhšiu dobu verejným kritikom aktuálnych pravidiel šampionátu.
Počas dlhšej prestávky medzi podujatiami F1 si 28-ročný Holanďan zajazdil na 24-hodinovke na nemeckom Nürburgringu, čím len zvýraznil špekulácie o svojom konci. Počas VC Kanady však potvrdil, že z F1 neodchádza.
„Len ak sa udeje niečo šialené, ale nečakám, že by k niečomu takému mohlo prísť. Verím, že každý dodrží slovo, ale môžem potvrdiť zotrvanie v F1,“ citovala Verstappena agentúra DPA.
V priebežnom poradí šampionátu je zatiaľ jazdec Red Bullu na siedmej pozícii s 26 bodmi. Práve v tomto tíme by rád zotrval až do konca kariéry.
V auguste uplynie 40 rokov od prvých pretekov F1 za Železnou oponou, Veľkej ceny Maďarska 1986. Na okruh Hungaroring vtedy zamierili aj tisícky fanúšikov z Československa.