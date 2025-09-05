Tifosi majú nádej, Ferrari naznačilo potenciál. Najrýchlejší čas ale patrí McLarenu

MONZA. Domáci víkend sa pre Ferrari odštartoval sľubne, no tempo piatkových tréningov na Veľkej cene Talianska určoval Lando Norris. Jazdec McLarenu sa po sklamaní z technického zlyhania v predchádzajúcich pretekoch vrátil v plnej sile.
Brit predviedol na slnkom zaliatej „Pista Magica“ najrýchlejšie kolo za 1:19,878 min, o 0,083 sekundy rýchlejšie než Charles Leclerc, víťaz Monzy roku 2024.
Norris aktuálne stráca na lídra šampionátu a tímového kolegu Oscara Piastriho 34 bodov. McLaren zároveň siaha už po šiestom víťazstve v rade.
„Momentálne je to tesnejšie, než by som chcel, ale nie sme na tom vôbec zle,“ povedal Norris. „Stále máme čo zlepšovať, ale je pozitívne, že aj napriek tomu sme na čele.“
Hamilton v Monze prvýkrát v červenom
Tretí najrýchlejší bol bývalý pilot Ferrari Carlos Sainz na Williamse, nasledoval Piastri a piate miesto obsadil sedemnásobný šampión Lewis Hamilton.
Hamilton, ktorý zažil v Monze premiéru v červenom monoposte Ferrari, spolu s Leclercom nadchol fanúšikov už v prvom tréningu, keď obsadili prekvapujúce prvé dve priečky.
Hamilton vtedy zajazdil čas 1:20,117, Leclerc bol o 0,169 sekundy pomalší.
Výsledky prvého tréning na Veľkú cenu Talianska 2025
Výsledky druhého tréning na Veľkú cenu Talianska 2025
„Atmosféra je skvelá. Už od pondelka sme cítili obrovskú podporu tifosi pred továrňou a táto energia je pre nás obrovským povzbudením,“ povedal šéf Ferrari Frédéric Vasseur.
Brit zatiaľ s Ferrari nestál na pódiu a po nevydarených pretekoch v Holandsku bol piatok vítaným povzbudením. V nedeľu ho však čaká päťmiestny trest na štarte.
„Jazdiť pred tifosi je niečo výnimočné – tá vášeň a energia v Monze sú jedinečné,“ povedal Hamilton. „V prvom tréningu sa auto správalo výborne. Potom sme urobili pár zmien, ktoré ešte musíme detailne zanalyzovať.“
Verstappen až šiesty, Hadjar zastavil prvý tréning
Max Verstappen z Red Bullu, štvornásobný majster sveta, skončil v druhej časti šiesty. V úvodnom tréningu bol štvrtý, Norris vtedy obsadil šieste miesto.
Piastri prvý tréning vynechal – jeho monopost prevzal írsky talent Alex Dunne z F2, ktorý skončil šestnásty. „Musíme ešte doladiť niekoľko detailov, ale na mäkkej sade pneumatík som sa cítil dobre a do kvalifikácie idem sebavedomo,“ povedal Austrálčan.
Alex Albon (Williams) bol v oboch tréningoch siedmy. Do prvej desiatky sa zmestili aj Nico Hülkenberg (Sauber), Júki Cunoda (Red Bull) a George Russell (Mercedes).
Francúzsky nováčik Isack Hadjar (Racing Bulls), ktorý si minulý týždeň v Holandsku pripísal prvé pódium v F1, bol desiaty a jedenásty. V prvom tréningu sa postaral o červenú vlajku, keď vyšiel z trate v šikane Ascari a zasypal asfalt štrkom.
Alpine dal priestor estónskemu testovaciemu jazdcovi Paulovi Aronovi, ktorý nahradil Argentínčana Franca Colapinta. Obaja však obsadili posledné miesto – Aron v prvom tréningu, Colapinto v druhom.