Red Bull sa s rozhodnutím o druhej sedačke neponáhľa. Všetky karty máme v rukách, hovorí Mekies

BAKU. Liam Lawson a Juki Cunoda si minulý víkend v Baku pripísali osobné maximá, no obaja si budú musieť ešte počkať na správy o svojej budúcnosti vo Formule 1.
Nedeľná Veľká cena Azerbajdžanu bola prvými pretekmi od Ruska 2020, v ktorých dokázali všetci jazdci oboch tímov energetického koncernu – Red Bull Racing a Racing Bulls – bodovať.
Štvornásobný majster sveta Max Verstappen jazdiaci za Red Bull vyhral, pričom Lawson z Racing Bulls obsadil životné piate miesto po tom, čo štartoval tretí – najlepšia štartová pozícia novozélandského jazdca vo F1 od čias Chrisa Amona v roku 1976.
Hneď za ním finišoval Cunoda, pre ktorého to bolo najlepšie umiestnenie od jeho presunu z Racing Bulls do Red Bullu v tejto sezóne a zároveň najlepší výsledok od nováčikovského ročníka 2021 s AlphaTauri.
Isack Hadjar z Racing Bulls, silný kandidát na nováčika roka, skončil desiaty.
Red Bull sa neponáhľa
Úplnú istotu o svojom pôsobisku v budúcom roku má iba Verstappen a Red Bull sa neponáhľa s rozhodnutím o jeho tímovom kolegovi po sérii neúspešných predchádzajúcich príchodov.
Hoci majú jazdci zmluvu s Red Bullom, koncern ich môže podľa uváženia umiestniť do ktoréhokoľvek tímu alebo ich úplne pustiť.
„Naši jazdci sú pod zmluvou s nami, všetky karty máme v rukách,“ povedal cez víkend šéf Red Bullu Laurent Mekies, ktorý pozná všetkých štyroch jazdcov veľmi dobre, odkedy v júli prišiel z Racing Bulls a nahradil Christiana Hornera.
„Máme viac času. Nebudeme čakať až do (záverečného podujatia v) Abú Zabí, ale určite ešte máme niekoľko pretekov.“
Príde Hadjar?
Cunodova pozícia po boku Verstappena v Red Bull Racing vyzerá neistá, pričom Hadjar je považovaný za favorita na jeho miesto po sezóne, v ktorej už dosiahol prvé pódium – tretie miesto v Holandsku.
Či je Hadjar, ktorý má stále iba 20 rokov, pripravený na jednu z najťažších úloh v športe – byť tímovým kolegom Verstappena – je rozhodnutie, ktoré musí Red Bull urobiť.
Veľmi cenený junior Red Bullu Arvid Lindblad sa javí ako kandidát na povýšenie do Racing Bulls, hoci 18-ročný anglo-švédsky jazdec je po Baku vo Formule 2 v celkovom poradí iba siedmy a môže ostať ešte jednu sezónu v F2.
Ak by Lindblad postúpil vyššie a Hadjar by povýšili, druhé miesto v Racing Bulls by ostalo pre Lawsona alebo Cunodu, pričom Cunodov podporovateľ Honda budúci rok opúšťa Red Bull a stáva sa motorovým partnerom Aston Martinu.
To by naznačovalo, že Lawson má navrch, no Cunodovo tempo v Baku poskytlo Red Bullu „čistú vzorku“, ako to nazval Mekies, a najjasnejší dôkaz jeho schopností.
Japonský jazdec verí, že jeho forma stúpa.
„Mám pocit, že som niečo odomkol a môžem to preniesť do budúcich pretekov,“ povedal novinárom.