    Verstappen si sadne za volant Mercedesu. Prvýkrát absolvuje 24-hodinovku

    Max Verstappen
    Max Verstappen (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. mar 2026 o 13:01
    ShareTweet0

    Bude pretekať na legendárnom okruhu.

    Holandský pilot F1 Max Verstappen sa zúčastní na prestížnej 24-hodinovke seriálu Intercontinental GT Challgene na nemeckom okruhu Nürburgring.

    Účasť štvornásobného majstra sveta F1 potvrdili v pondelok organizátori.

    Preteky sa uskutočnia 16. - 17. mája, iba týždeň pred Veľkou cenou Kanady. Dvadsaťosemročný Holanďan bude súťažiť za tím Mercedes-AMG Team Verstappen Racing v aute Mercedes-AMG GT3, no s podporou Red Bullu.

    „Tieto preteky sú na mojom zozname už dlho a som naozaj nadšený, že sa ich zúčastním. Teraz ide o to, aby sme sa pred podujatím správne pripravili,“ citovala Verstappena agentúra DPA.

    Ako prípravu pred 24-hodinovkou absolvuje Verstappen ďalšie preteky na trati prezývanej „zelené peklo“. Týždeň po Veľkej cene Číny sa totiž zúčastní šampionátu Nürburgring Endurance Series.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Max Verstappen
    Max Verstappen
    Verstappen si sadne za volant Mercedesu. Prvýkrát absolvuje 24-hodinovku
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Verstappen si sadne za volant Mercedesu. Prvýkrát absolvuje 24-hodinovku