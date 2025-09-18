Jazdci sa budú hnať úzkymi uličkami Baku. McLaren môže vytvoriť rekord

BAKU. Sezóna motoristického seriálu formula 1 pokračuje sedemnástym podujatím, ktorým je Veľká cena Azerbajdžanu na mestskom okruhu v Baku.
Štatistiky a zaujímavosti pred VC Azerbajdžanu
Mestský okruh s rýchlymi a širokými rovinkami a kľukatým a veľmi úzkym úsekom cez staré mesto mal premiéru v roku 2016 ako Veľká cena Európy a má 20 zákrut.
Názov sa zmenil v roku 2017, keď sa preteky konali v júni. V roku 2020 sa preteky nekonali kvôli COVID-19.
Piastri (2024), Max Verstappen (2022) a Lewis Hamilton (2018) sú jediní súčasní jazdci, ktorí v Baku vyhrali, napriek tomu, že Leclerc z Ferrari štartoval z pole position posledné štyri roky po sebe.
Veľká cena Azerbajdžanu
- Dĺžka okruhu: 6,003 km
- Celková vzdialenosť: 306,049 km (51 kôl)
- Víťaz v roku 2024: Oscar Piastri, McLaren
- Pole position 2024: Charles Leclerc, Ferrari – 1:41,365 min
- Rekord okruhu v pretekoch: Leclerc, Ferrari – 1:43,009 (2019)
- Štart pretekov: 15:00 GMT
V ôsmich pretekoch v Azerbajdžane sa vystriedalo sedem rôznych víťazov.
Len dvoje z týchto pretekov vyhrali z pole position (Nico Rosberg v roku 2016 a Valtteri Bottas v roku 2019), ale štyria víťazi štartovali z prvého radu, vrátane Piastriho v minulom roku.
Daniel Ricciardo vyhral pre Red Bull z desiateho miesta na štartovom rošte v roku 2017 a Sergio Perez zo šiesteho v roku 2021.
Pirelli prináša svoju najjemnejšiu trojicu zmesí pneumatík, aby otvorila možnosť stratégie s dvoma zastávkami na pouličnej trati s nízkou úrovňou opotrebovania.
Safety cars sú pravidelným prvkom pretekov v Baku.
McLaren môže získať titul
Austrálčan Oscar Piastri vedie pred tímovým kolegom z McLarenu Norrisom o 31 bodov. Verstappen je tretí a na vedúcu pozíciu stráca 94 bodov.
Obhajca titulu McLaren má v nedeľu prvú šancu získať svoj desiaty titul šampióna konštruktérov.
Tím má 617 bodov, náskok 337 bodov pred Ferrari, Mercedes zaostáva o ďalších 20 bodov a Red Bull je štvrtý s 239 bodmi.
McLaren, ktorý vyhral 12 zo 16 doterajších pretekov a sedemkrát získal double, potrebuje získať o deväť bodov viac ako Ferrari, aby mal istotu titulu - ak Mercedes nezíska o 12 bodov viac a Red Bull o 33 bodov viac.
V Baku je k dispozícii maximálne 43 bodov, takže v zostávajúcich siedmich kolách, z ktorých každé zahŕňa tri šprintové preteky s hodnotou 15 bodov, je potrebné získať ešte 346 bodov.
McLaren môže vytvoriť rekord v najrýchlejšom získaní pohára konštruktérov.
Ak ho získa v Baku, bude to sedem kôl pred koncom - o jedno viac ako Red Bull, ktorý vyhral v roku 2023, keď zostávalo šesť kôl.
Piastri je jediným jazdcom, ktorý v tomto roku bodoval v každých pretekoch. Austrálčan bodoval počas 42 pretekárskych víkendov v rade, ak započítame aj šprinty, a v 34 po sebe idúcich grands prix.
Len jeden jazdec na štartovom rošte ešte nebodoval - alpský nováčik Franco Colapinto.
Piastri vyhral v tejto sezóne sedemkrát, Norris päťkrát, Verstappen trikrát a George Russell z Mercedesu raz.
Hamilton nevyhral od svojho 105. víťazstva v kariére, ktoré dosiahol 28. júla 2024 v Belgicku.
Verstappen vyhral 66 VC a v historickom rebríčku je tretí za Michaelom Schumacherom s 91 víťazstvami.