    Jazdcov môže preveriť dážď. Kedy a kde sa ide Veľká cena Bahrajnu? (TV program)

    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Bahrajnu. Aký je časový harmonogram?
    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Bahrajnu. Aký je časový harmonogram? (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|2. okt 2026 o 06:00
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    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Bahrajnu.

    Seriál formuly 1 pokračuje šestnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena Bahrajnu. Tá sa netradične pôjde na okruhu Sepang v Malajzii.

    Sepang hostil prvú Veľkú cenu Formuly 1 v roku 1999. Na scénu sa vráti prvýkrát od roku 2017, keď tam triumfoval Holanďan Max Verstappen z Red Bullu pred Lewisom Hamiltonom, ktorý vtedy ešte jazdil za Mercedes.

    Potom preteky pre odliv divákov a pokles príjmov z kalendára vypadli.

    Okruh v Sepangu meria 5,543 kilometrov a má 15 zákrut. Veľká cena sa jazdí na 56 kôl, celková dĺžka pretekov je približne 310 kilometrov. Rekord kola drží Sebastian Vettel - v roku 2017 zajazdil čas 1:34,080.

    Ferrari je najúspešnejším tímom v histórii Veľkej ceny Malajzie. Vyhralo sedemkrát.

    Veľká cena Bahrajnu na okruhu Sepang

    • Dĺžka okruhu: 5,543 km
    • Celková vzdialenosť: 310,417 km (56 kôl)
    • Víťaz v roku 2025 (Bahrajn): Oscar Piastri, McLaren
    • Pole position 2025 (Bahrajn): Oscar Piastri, McLaren – 1:29:841 min
    • Rekord okruhu v pretekoch: Sebastian Vettel, Ferrari – 1:34,080 (2017)
    • Štart pretekov: 9:00 GMT

    Z 19 doterajších pretekov v Malajzii vyhrali deväť jazdci z pole position. Najnižšie z roštu k víťazstvu vyrazil Fernando Alonso – v roku 2012 štartoval až z ôsmeho miesta.

    Fernando Alonso vyhral v Sepangu trikrát – v rokoch 2005, 2007 a 2012. Lewis Hamilton zvíťazil v roku 2014 a Max Verstappen v roku 2017. Všetci traja sú majstri sveta.

    Z aktuálnych 22 jazdcov F1 má skúsenosť so Sepangom desať.

    Ten patrí medzi okruhy s dlhými rovinkami, prudkým brzdením a rýchlymi zákrutami. Kombinácia vysokých teplôt, vysokej vlhkosti a tropických dažďov môže výrazne ovplyvniť priebeh pretekov.

    Pre rok 2026 ide o prvé preteky v Sepangu s aktuálnou generáciou monopostov. Tímy preto nemajú z predchádzajúcich rokov aktuálne dáta o správaní nových vozidiel na tomto okruhu.

    Úplne mokré preteky by boli v sezóne 2026 premiérou. Sepang je pritom známy náhlymi tropickými dažďami a prudkými búrkami.

    Harmonogram Veľkej ceny Bahrajnu 2026

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    2. október

    6.30 h

    2. tréning

    2. október

    10.00 h

    3. tréning

    3. október

    6.30 h

    Kvalifikácia

    3. október

    10.00 h

    Preteky

    4. október

    9.00 h

    Podujatie odštartuje v piatok úvodnými tréningami, ktoré sú na programe od 6:30 SELČ a 10:00 SELČ.

    V sobotu je na programe tretí tréning (6:30 SELČ), po ktorom nasleduje kvalifikácia od 10:00 SELČ, ktorá určí poradie na štarte nedeľňajších pretekov.

    Veľká cena Bahrajnu na netradičnom mieste vyvrcholí v nedeľu, 4. októbra hlavnými pretekmi, ktoré odštartujú o 9.00 SELČ.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Bahrajnu. Aký je časový harmonogram?
    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Bahrajnu. Aký je časový harmonogram?
    Jazdcov môže preveriť dážď. Kedy a kde sa ide Veľká cena Bahrajnu? (TV program)
    dnes 06:00
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