Jazdcov môže preveriť dážď. Kedy a kde sa ide Veľká cena Bahrajnu? (TV program)

Seriál formuly 1 pokračuje šestnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena Bahrajnu. Tá sa netradične pôjde na okruhu Sepang v Malajzii.
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Sepang hostil prvú Veľkú cenu Formuly 1 v roku 1999. Na scénu sa vráti prvýkrát od roku 2017, keď tam triumfoval Holanďan Max Verstappen z Red Bullu pred Lewisom Hamiltonom, ktorý vtedy ešte jazdil za Mercedes.
Potom preteky pre odliv divákov a pokles príjmov z kalendára vypadli.
Okruh v Sepangu meria 5,543 kilometrov a má 15 zákrut. Veľká cena sa jazdí na 56 kôl, celková dĺžka pretekov je približne 310 kilometrov. Rekord kola drží Sebastian Vettel - v roku 2017 zajazdil čas 1:34,080.
Ferrari je najúspešnejším tímom v histórii Veľkej ceny Malajzie. Vyhralo sedemkrát.
Veľká cena Bahrajnu na okruhu Sepang
- Dĺžka okruhu: 5,543 km
- Celková vzdialenosť: 310,417 km (56 kôl)
- Víťaz v roku 2025 (Bahrajn): Oscar Piastri, McLaren
- Pole position 2025 (Bahrajn): Oscar Piastri, McLaren – 1:29:841 min
- Rekord okruhu v pretekoch: Sebastian Vettel, Ferrari – 1:34,080 (2017)
- Štart pretekov: 9:00 GMT
Z 19 doterajších pretekov v Malajzii vyhrali deväť jazdci z pole position. Najnižšie z roštu k víťazstvu vyrazil Fernando Alonso – v roku 2012 štartoval až z ôsmeho miesta.
Fernando Alonso vyhral v Sepangu trikrát – v rokoch 2005, 2007 a 2012. Lewis Hamilton zvíťazil v roku 2014 a Max Verstappen v roku 2017. Všetci traja sú majstri sveta.
Z aktuálnych 22 jazdcov F1 má skúsenosť so Sepangom desať.
Ten patrí medzi okruhy s dlhými rovinkami, prudkým brzdením a rýchlymi zákrutami. Kombinácia vysokých teplôt, vysokej vlhkosti a tropických dažďov môže výrazne ovplyvniť priebeh pretekov.
Pre rok 2026 ide o prvé preteky v Sepangu s aktuálnou generáciou monopostov. Tímy preto nemajú z predchádzajúcich rokov aktuálne dáta o správaní nových vozidiel na tomto okruhu.
Úplne mokré preteky by boli v sezóne 2026 premiérou. Sepang je pritom známy náhlymi tropickými dažďami a prudkými búrkami.
Dátum
Čas
1. tréning
2. október
6.30 h
2. tréning
2. október
10.00 h
3. tréning
3. október
6.30 h
Kvalifikácia
3. október
10.00 h
Preteky
4. október
9.00 h
Podujatie odštartuje v piatok úvodnými tréningami, ktoré sú na programe od 6:30 SELČ a 10:00 SELČ.
V sobotu je na programe tretí tréning (6:30 SELČ), po ktorom nasleduje kvalifikácia od 10:00 SELČ, ktorá určí poradie na štarte nedeľňajších pretekov.
Veľká cena Bahrajnu na netradičnom mieste vyvrcholí v nedeľu, 4. októbra hlavnými pretekmi, ktoré odštartujú o 9.00 SELČ.