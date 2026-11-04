    Nový šampión vzdal poctu idolovi. Antonelli sa posadil do ikonického monopostu Sennu

    Antonelli pózoval v Lotuse patriacom Sennovi po boku jeho rodiny
    Antonelli pózoval v Lotuse patriacom Sennovi po boku jeho rodiny (Autor: Facebook/Andrea Kimi Antonelli Official)
    TASR|4. nov 2026 o 14:26
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    Talian sa v Brazílii stretol s rodinou legendárneho pilota.

    Najmladší majster sveta v histórii seriálu F1 Kimi Antonelli vyrazil po oslavách titulu na výnimočnú návštevu.

    Dvadsaťročný taliansky jazdec v službách Mercedesu sa pred víkendovou Veľkou cenou Brazílie stretol s rodinou legendárneho pilota Ayrtona Sennu.

    Západne od mesta Sao Paulo pózoval po boku Sennovej netere Biancy a jeho synovca Bruna v ikonickom čierno-zlatom monoposte Lotus, v ktorom Senna jazdil v polovici 80. rokov minulého storočia.

    Talian Lorenzo Bandini (vpredu) počas Veľkej ceny Monaka 1965.
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    „Nezabudnuteľný deň,“ napísal Antonelli pod fotografiu na sociálnych sieťach. „Ďakujem celej rodine Ayrtona Sennu. Tieto spomienky si budem navždy niesť so sebou,“ dodal čerstvý majster šampionátu, ktorý pred rokom navštívil aj Sennov hrob.

    Antonelli je fanúšikom legendárneho pretekára, ktorý zomrel v roku 1994 po nehode na okruhu v Imole. Na počesť Sennu jazdí taliansky mladík s číslom 12.

    Brazílčan mal toto číslo počas pôsobenia v tíme Lotus v rokoch 1985 až 1987 a tiež v roku 1988 po prestupe do McLarenu, kde získal prvý zo svojich troch titulov majstra sveta. Informovala agentúra DPA.

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    Antonelli pózoval v Lotuse patriacom Sennovi po boku jeho rodiny
    Antonelli pózoval v Lotuse patriacom Sennovi po boku jeho rodiny
    Nový šampión vzdal poctu idolovi. Antonelli sa posadil do ikonického monopostu Sennu
    dnes 14:26
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