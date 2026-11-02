Chlapec, ktorý sa stal kráľom, píšu Taliani. Antonelli očaril F1 a zmenil Mercedes

Ohlasy svetových médií na nového majstra sveta Formuly 1 Kimiho Antonelliho, ktorý sa na Veľkej ceny Mexika stal najmladším šampiónom v histórii vo veku 20 rokov a 68 dní.
Taliansko
La Gazzetta dello Sport: „Chlapec, ktorý sa stal kráľom: Kimi Antonelli – ten, komu je súdená veľkosť, očaril svet F1 a zmenil tím Mercedes.“
Corriere della Sera: „Splnený sen pre Kimiho Antonelliho: stal sa majstrom sveta F1 – vo veku 20 rokov je najmladším v histórii. Slzy za volantom.“
Anglicko
BBC: „Antonelli sa stáva majstrom sveta, zatiaľ čo Verstappen víťazí v Mexiku.“
The Guardian: „Kimi Antonelli sa vďaka tretiemu miestu na Veľkej cene Mexika stáva najmladším šampiónom F1.“
Sky Sports: „História prepísaná! Antonelli korunovaný najmladším majstrom sveta F1.“
Španielsko
Marca: „Novým svätcom je Antonelli, ktorý sa vo veku 20 rokov stal v Mexiku majstrom sveta.“
Mundo Deportivo: „Kimi Antonelli sa po divokých pretekoch v Mexiku stal najmladším šampiónom v histórii F1, Verstappen triumfoval uprostred chaosu.“
USA
ESPN: „Kimi Antonelli sa zapísal do histórie F1 ako najmladší majster sveta, keď získal svoj prvý titul“
The Athletic: „Nebojácny a v predstihu pred plánom – Kimi Antonelli je najmladším majstrom sveta vo Formule 1.“
Nemecko
Welt: „Najmladší majster sveta v histórii – Antonelli píše históriu Formuly 1“
Francúzsko
L'Équipe: „Kimi Antonelli sa stal najmladším majstrom sveta v histórii F1, Max Verstappen zvíťazil na Veľkej cene Mexika.“