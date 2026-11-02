    Chlapec, ktorý sa stal kráľom, píšu Taliani. Antonelli očaril F1 a zmenil Mercedes

    Andrea Kimi Antonelli
    Fotogaléria (108)
    Andrea Kimi Antonelli (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. nov 2026 o 11:05
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    Talianske, britské či americké médiá oslavujú Antonelliho výnimočný výkon.

    Ohlasy svetových médií na nového majstra sveta Formuly 1 Kimiho Antonelliho, ktorý sa na Veľkej ceny Mexika stal najmladším šampiónom v histórii vo veku 20 rokov a 68 dní.

    Taliansko

    La Gazzetta dello Sport: „Chlapec, ktorý sa stal kráľom: Kimi Antonelli – ten, komu je súdená veľkosť, očaril svet F1 a zmenil tím Mercedes.“

    Corriere della Sera: „Splnený sen pre Kimiho Antonelliho: stal sa majstrom sveta F1 – vo veku 20 rokov je najmladším v histórii. Slzy za volantom.“

    Fotogaléria z Veľkej ceny Mexika (formula 1 2026)
    A race fan holds up a cardboard cutout featuring Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)
    Ferrari fans cheer during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)
    Race fans hold up a cardboard cutouts featuring Cadillac driver Sergio Perez of Mexico before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)
    Spectators wait for the start of the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26
    108 fotografií
    A fan holds a cut of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)A float inspired by Day of the Dead celebrations parades before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)A float inspired by Day of the Dead celebrations parades before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Race fans wait for the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Race fans cheer as they wait for the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Fernando Llano)A race fan cheers as he waits for the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car in front of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy drives during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull team principal Laurent Mekies is inside the pit wall booth during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car in front of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, right, steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, right, and teammate LewisÂ Hamilton lead after the start of the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Celebrities and mechanics are inside a Ferrari garage during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, right, steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain retires his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, is followed by teammate Charles Leclerc of Monaco after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car in front of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car in front of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, center, leads the field after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car in front of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, and Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, is followed by teammate Charles Leclerc of Monaco after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain leads the field after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, center, leads the field after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco leads after the start of the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car behind the safety car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)The medical car drives along the track during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco walks through the pits during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco walks through the pits during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Drivers steer their cars on the pit lane during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Racing Bulls driver Arvid Lindblad of Britain removes his shirt during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver George Russell of Britain gets a pit service during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver George Russell of Britain steers his after a pit service during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car in front of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Haas driver Ryo Hirakawa of Japan steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver George Russell of Britain steers his car in front of McLaren driver Lando Norris of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car followed by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car followed by Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, and Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car on the pit lane during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands leads the field after the restart of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands leads the Mexico Grand Prix Formula One race resumed in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)The medical car drives along the track during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italys= during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Restart od the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car followed by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car after the restart of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain prepares for the restart during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain arrives for the restart during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands arrives for the restart during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy is lifted by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, and Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands as he celebrates his title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, center, flanked with Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to place third at the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, center, flanked with Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, center, flanked with Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates becoming a world champion after finishing third in the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26

    Anglicko

    BBC: „Antonelli sa stáva majstrom sveta, zatiaľ čo Verstappen víťazí v Mexiku.“

    The Guardian: „Kimi Antonelli sa vďaka tretiemu miestu na Veľkej cene Mexika stáva najmladším šampiónom F1.“

    Sky Sports: „História prepísaná! Antonelli korunovaný najmladším majstrom sveta F1.“

    Španielsko

    Marca: „Novým svätcom je Antonelli, ktorý sa vo veku 20 rokov stal v Mexiku majstrom sveta.“

    Mundo Deportivo: „Kimi Antonelli sa po divokých pretekoch v Mexiku stal najmladším šampiónom v histórii F1, Verstappen triumfoval uprostred chaosu.“

    Andrea Kimi Antonelli
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    Zdobí ho pokora a rešpekt. Antonelli by mal byť vzorom aj pre rozmaznaných chlapcov v F1

    USA

    ESPN: „Kimi Antonelli sa zapísal do histórie F1 ako najmladší majster sveta, keď získal svoj prvý titul“

    The Athletic: „Nebojácny a v predstihu pred plánom – Kimi Antonelli je najmladším majstrom sveta vo Formule 1.“

    Nemecko

    Welt: „Najmladší majster sveta v histórii – Antonelli píše históriu Formuly 1“

    Francúzsko

    L'Équipe: „Kimi Antonelli sa stal najmladším majstrom sveta v histórii F1, Max Verstappen zvíťazil na Veľkej cene Mexika.“

    Formula 1 2026

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    Andrea Kimi Antonelli
    Andrea Kimi Antonelli
    Chlapec, ktorý sa stal kráľom, píšu Taliani. Antonelli očaril F1 a zmenil Mercedes
    dnes 11:05
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