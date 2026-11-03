Ocon definitívne skončil v tíme Haas. Po údajnom konflikte zaujme jeho miesto nováčik

Francúz Esteban Ocon už v tejto sezóne nenastúpi za Haas v prestížnom motoristickom seriáli F1. Americký tím to v utorok oznámil na sociálnej sieti X.
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Na víkendovej VC Brazílie Ocona nahradí domáci Rafael Camara, ktorého čaká debut v šampionáte.
Camara mal pôvodne zaujať Oconovo miesto od budúcej sezóny, príležitosť však dostane už v závere prebiehajúceho ročníka.
„Tím TGR Haas F1 potvrdzuje, že Esteban Ocon ho už nebude reprezentovať v majstrovstvách sveta F1 v roku 2026,“ uviedla stajňa vo vyhlásení.
Tridsaťročného francúzskeho pretekára už na uplynulej VC Mexika nahradil rezervný jazdec Rjó Hirakawa z Japonska.
Výmenu sprevádzali správy o konflikte v tíme, Ocon však odmietol tvrdenia, že pri ňom došlo k akejkoľvek forme fyzického násilia, pripomenula agentúra DPA.