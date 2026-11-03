    Ocon definitívne skončil v tíme Haas. Po údajnom konflikte zaujme jeho miesto nováčik

    Esteban Ocon v službách tímu Haas.
    Esteban Ocon v službách tímu Haas. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. nov 2026 o 22:21
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    Francúzskeho pretekára už na uplynulej VC Mexika nahradil rezervný jazdec.

    Francúz Esteban Ocon už v tejto sezóne nenastúpi za Haas v prestížnom motoristickom seriáli F1. Americký tím to v utorok oznámil na sociálnej sieti X.

    Na víkendovej VC Brazílie Ocona nahradí domáci Rafael Camara, ktorého čaká debut v šampionáte.

    Camara mal pôvodne zaujať Oconovo miesto od budúcej sezóny, príležitosť však dostane už v závere prebiehajúceho ročníka.

    „Tím TGR Haas F1 potvrdzuje, že Esteban Ocon ho už nebude reprezentovať v majstrovstvách sveta F1 v roku 2026,“ uviedla stajňa vo vyhlásení.

    Tridsaťročného francúzskeho pretekára už na uplynulej VC Mexika nahradil rezervný jazdec Rjó Hirakawa z Japonska.

    Výmenu sprevádzali správy o konflikte v tíme, Ocon však odmietol tvrdenia, že pri ňom došlo k akejkoľvek forme fyzického násilia, pripomenula agentúra DPA.

    Formula 1 2026

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    Formula 1

    Esteban Ocon v službách tímu Haas.
    Esteban Ocon v službách tímu Haas.
    Ocon definitívne skončil v tíme Haas. Po údajnom konflikte zaujme jeho miesto nováčik
    dnes 22:21
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    Domov»Formula 1»Ocon definitívne skončil v tíme Haas. Po údajnom konflikte zaujme jeho miesto nováčik