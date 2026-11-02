Koľko zarobí Antonelli za zisk majstrovského titulu? Mercedes mu vyplatí milióny

Taliansky majster sveta v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1 Andrea Kimi Antonelli sa raduje zo zisku svojho premiérového titulu.
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Určite by ich chcel v budúcnosti pridať ešte viac. Posledné kolo na Veľkej cene Mexika išiel údajne poslepiačky, keďže mal v očiach slzy šťastia.
Stal sa najmladším svetovým šampiónom od čias Sebastiana Vettela, ktorému sa to podarilo v 23 rokoch. Mladý Talian len v auguste oslávil 20. narodeniny a už dosiahol vrchol v "kráľovnej motošportu". Čo ho však až tak nemusí tešiť je pohľad na finančné odmeny za najväčší kariérny úspech.
Jeho základný plat je na úrovni 3 miliónov ročne, informuje web f1salaries.com. V prípade zisku titulu majstra sveta mu Mercedes údajne zvýši zárobok na jednu sezónu na rovných 10 miliónov eur.
Na rozdiel od iných športov, víťaz nedostáva žiadne extra odmeny za dosiahnutie celkového prvenstva od Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA). V zmluve s tímom však nejaké klauzuly rozhodne sú. Ide o jednotlivé umiestnenia počas veľkých cien, víťazstvá v nich či úspech v Pohári konštruktérov.
Antonelli by mal získať odmenu vo výške 10 miliónov eur za zisk titulu majstra sveta a prvenstvo by nemalo ujsť ani Mercedesu medzi tímami. To je ďalší bonus pre oboch jazdcov (aj George Russell, pozn.), takisto 10 miliónov eur.
Dokopy to činí okolo 23 miliónov eur pre talianskeho mladíka za rok 2026 od jeho stajne. Štedré sumy však pravidelne dostával počas celého roka na základe jeho výkonov.
Počas kariéry sú jeho zárobky na úrovni takmer 23,5 milióna eur. Stále je až 17. medzi všetkými pilotmi s najluxusnejším kontraktom s tímom. To však závisí od jeho veku a malého množstva skúseností, čo sa však rozhodne do ďalších rokov diametrálne zmení.