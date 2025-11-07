Piastri stratil vedúcu pozíciu, no sebavedomie mu nechýba: Ľudia si môžu myslieť, čo chcú

SAO PAULO. Oscar Piastri reagoval na svojich kritikov s presvedčením, že naďalej má schopnosti na to, aby sa vrátil do formy a získal titul majstra sveta v tohtoročnom seriáli F1.
Dvadsaťštyriročný Austrálčan, ktorý prišiel o vedenie v šampionáte po šiestich mesiacoch, keď jeho tímový kolega z McLarenu Lando Norris vyhral minulý mesiac Veľkú cenu Mexika, povedal: „Stále mám to, čo treba na víťazstvo.“
Na okruhu Interlagos pred nadchádzajúcou Veľkou cenou Sao Paula, ktorá môže byť kľúčová, Piastri, ktorý prehral posledných päť pretekov s Norrisom, dodal:
„Ľudia si môžu myslieť, čo chcú. Pre mňa je dôležité, že viem, že stále mám schopnosti na získanie titulu. Tento rok mal každý svoje výkyvy.“
„Som si istý, že som sa veľa naučil z posledných víkendov a verím, že môžem opäť dosiahnuť úspechy, aké sme mali tento rok. Ešte je pred nami veľa kôl a som veľmi sebavedomý, že môžem vyhrať.“
Piastri mal na začiatku septembra náskok 34 bodov pred Norrisom, no ten sa vyparil, zatiaľ čo štvornásobný majster Max Verstappen z Red Bullu znížil svoju stratu zo 104 na 36 bodov.
Po troch víťazstvách v ostatných šiestich pretekoch je Verstappen na treťom mieste a ohrozuje vedúcu dvojicu.
Bývalý majster sveta z roku 1997 Jacques Villeneuve označil Piastriho pokles formy za „úplný kolaps“ a spochybnil jeho schopnosť zvládať tlak očakávaní.
Piastri, ktorý nevyhral päť pretekov po sebe od Veľkej ceny Holandska, si uvedomuje, že musí predviesť silnú reakciu, aby si udržal nádej stať sa tretím austrálskym majstrom sveta a prvým od Alana Jonesa v roku 1980.