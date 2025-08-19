    Veľká pocta pre Piastriho v Melbourne. Nikdy by som si nepomyslel, že sa to stane, vraví

    Oscar Piastri.
    Oscar Piastri. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. aug 2025 o 08:36
    ShareTweet0

    Zaradí sa k legendám.

    MELBOURNE. Austrálsky jazdec F1 Oscar Piastri sa dočkal veľkej pocty vo svojej rodnej krajine.

    V Albert Parku v Melbourne, ktorý každoročne hostí Veľkú cenu Austrálie, pomenujú po 24-ročnom pilotovi McLarenu jednu z tribún.

    „Piastri Grandstand“ bude stáť od nasledujúcej sezóny oproti boxovej uličke.

    „Je to niečo neskutočné. Stále je to zvláštne -pretekať doma a zároveň je to veľmi ´cool´,“ uviedol na sociálnej sieti rodák z Melbourne.

    „Nikdy by som ani nepomyslel, že sa niečo také stane. Podpora, ktorú v Melbourne dostávam, je neuveriteľná a už sa teším, ako sa tam všetci spoločne zídeme budúci rok v marci.

    Bude to úžasný zážitok vidieť všetkých fanúšikov na mojej vlastnej tribúne priamo oproti boxom McLarenu. Teším sa na tú energiu a atmosféru,“ citovala Piastriho agentúra AP.

    Na domácom okruhu sa zaradí k legendám, okrem neho sú tam tribúny pomenované aj po Jackovi Brabhamovi, Arthurovi Waiteovi, Alanovi Jonesovi, Danielovi Ricciardovi a Markovi Webberovi.

    Piastri vedie priebežné poradie jazdcov v tohtoročnom šampionáte F1, po 14 z 24 pretekov má na čele deväťbodový náskok pred tímovým kolegom Landom Norrisom z Veľkej Británie.

    V sezóne si pripísal už 12 pódiových umiestení. Austrália hostí v budúcom ročníku úvodnú veľkú cenu 8. marca.

    Formula 1

    Oscar Piastri.
    Oscar Piastri.
    Veľká pocta pre Piastriho v Melbourne. Nikdy by som si nepomyslel, že sa to stane, vraví
    dnes 08:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Veľká pocta pre Piastriho v Melbourne. Nikdy by som si nepomyslel, že sa to stane, vraví