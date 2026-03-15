ONLINE: Veľká cena Číny, preteky dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

    Veľká cena Číny 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1
    Sportnet|15. mar 2026 o 05:00
    Sledujte s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Číny, druhým podujatím novej sezóny formuly 1.

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Číny.

    Z prvého miesta vyštartuje Kimi Antonelli na Mercedese pred týmovým kolegom Georgom Russellom.

    Kde sledovať Veľkú cenu Číny?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formulu 1 sledujte nami naživo ako online prenos.

    Formula 1  2026
    15.03.2026 o 08:00
    Veľká cena Číny
    Postavenie na štarte

    1. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA), George Russell (GBR)
    2. rad: Lewis Hamilton (GBR), Charles Leclerc (MON)
    3. rad: Oscar Piastri (AUS), Lando Norris (GBR)
    4. rad: Pierre Gasly (FRA), Max Verstappen (NED)
    5. rad: Isack Hadjar (FRA), Oliver Bearman (GBR)
    6. rad: Nico Hülkenberg (GER), Franco Colapinto (ARG)
    7. rad: Esteban Ocon (FRA), Liam Lawson (NZL)
    8. rad: Arvid Lindblad (GBR), Gabriel Bortoleto (BRA)
    9. rad: Carlos Sainz (ESP), Alexander Albon (THA)
    10. rad: Fernando Alonso (ESP), Valtteri Bottas (FIN)
    11. rad: Lance Stroll (CAN), Sergio Pérez (MEX)
    Pohár jazdcov

    1. George Russell (GBR) 33 b
    2. Charles Leclerc (MON) 22 b
    3. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 22 b
    4. Lewis Hamilton (GBR) 18 b
    5. Lando Norris (GBR) 15 b
    6. Max Verstappen (NED) 8 b
    7. Oliver Bearman (GBR) 7 b
    8. Arvid Lindblad (GBR) 4 b
    9. Oscar Piastri (AUS) 3 b
    10. Gabriel Bortoleto (BRA) 2 b
    11. Liam Lawson (NZL) 2 b
    12. Pierre Gasly (FRA) 1 b
    13. Esteban Ocon (FRA)
    14. Alexander Albon (THA)
    15. Franco Colapinto (ARG)
    16. Carlos Sainz (ESP)
    17. Sergio Pérez (MEX)
    18. Lance Stroll (CAN)
    19. Fernando Alonso (ESP)
    20. Isack Hadjar (FRA)
    21. Valtteri Bottas (FIN)
    22. Nico Hülkenberg (GER)
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 55 b
    2. Ferrari (ITA) 40 b
    3. McLaren (GBR) 18 b
    4. Red Bull (AUT) 8 b
    5. Haas (USA) 7 b
    6. Racing Bulls (ITA) 6 b
    7. Audi (SUI) 2 b
    8. Alpine (FRA) 1 b
    9. Williams (GBR)
    10. Cadillac (USA)
    11. Aston Martin (GBR)
    Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Číny.
    Do druhých pretekov novej éry odštartuje z pole position Kimi Antonelli, ktorý sa stal najmladším víťazom kvalifikácie v histórii. V prvom rade ho doplní George Russell, no Mercedesy si musia dať pozor na raketové štarty oboch Ferrari, keďže v druhom rade stoja Lewis Hamilton a Charles Leclerc.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 08:00.

