    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika 2025 (formula 1).
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika 2025 (formula 1). (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|25. okt 2025 o 20:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkej cene Mexika 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    MEXICO CITY. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Mexika.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2025
    25.10.2025 o 23:00
    Kvalifikácia VC Mexika
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu Mexika.
    Súboj o titul sa nám dramatizuje a postavenie na štarte na okruhu bratov Rodriguezovcov môže byť kľúčové.
    Potvrdí stúpajúcu formu Max Verstappen alebo sa na pole position vrátia piloti McLarenu Lando Norris a líder šampionátu Oscar Piastri?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 23:00.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika 2025 (formula 1).online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika 2025 (formula 1).online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)
    dnes 20:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)