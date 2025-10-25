ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

MEXICO CITY. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Mexika.
Kde sledovať formulu 1 v TV?
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2025
25.10.2025 o 23:00
Kvalifikácia VC Mexika
Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu Mexika.
Súboj o titul sa nám dramatizuje a postavenie na štarte na okruhu bratov Rodriguezovcov môže byť kľúčové.
Potvrdí stúpajúcu formu Max Verstappen alebo sa na pole position vrátia piloti McLarenu Lando Norris a líder šampionátu Oscar Piastri?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 23:00.