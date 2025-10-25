    Suverénny Norris ovládol kvalifikáciu v Mexiku. Trápiaceho sa Piastriho predstihli obe Ferrari

    Lando Norris počas kvalifikácie na VC Mexika 2025.
    Lando Norris počas kvalifikácie na VC Mexika 2025.
    Ferrari skončilo na druhom a treťom mieste.

    Formula 1 - Veľká cena Mexika 2025

    Kvalifikácia:

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    1:15:586 min

    2.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,262 s

    3.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,352 s

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,448 s

    5.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 0,484 s

    6.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 0,532 s

    7.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    + 0,586 s

    8.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,588 s

    9.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    + 0,666 s

    10.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    + 0,874 s

    MEXICO CITY. Lando Norris vybojoval pole position na Veľkú cenu Mexika seriálu majstrovstiev sveta F1.

    V tretej časti kvalifikácie zajazdil suverénne najrýchlejšie kolo o takmer tri desatiny pred druhým Charlesom Leclercom na Ferrari, ktorého tímový kolega Lewis Hamilton skončil tretí.

    Oscar Piastri zažil ďalšiu náročnú kvalifikáciu a vyštartuje až ôsmy. Predbehol ho dokonca aj Carlos Sainz na Williamse. Max Verstappen sa so svojím monopostom trápil a odštartuje z piatej priečky.

    Lando Norris počas kvalifikácie na VC Mexika 2025 formuly 1.
    Lando Norris počas kvalifikácie na VC Mexika 2025 formuly 1.
    Oscar Piastri počas kvalifikácie na VC Mexika 2025 formuly 1.
    Isack Hadjar počas kvalifikácie na VC Mexika 2025 formuly 1.
    Z prvej časti kvalifikácie sa nedostali Franco Colapinto, ktorý ukončil kvalifikáciu na poslednom mieste, Lance Stroll, Pierre Gasly, Alexander Albon ani Gabriel Bortoleto.

    O účasť v tretej časti kvalifikácie musel do posledného momentu bojovať líder šampionátu Oscar Piastri, no záverečným pokusom sa vyšplhal na 7. priečku v Q2.

    Ďalšie sklamanie zažil Júki Cunoda, ktorý vyštartuje len z 11. miesta na štartovom rošte. Do poslednej časti kvalifikácie sa nedostali ani Fernando Alonso, Liam Lawson, Esteban Ocon a Nico Hülkenberg.

    Veľká cena Mexika je na programe v nedeľu od 21:00 SELČ.

    Lando Norris počas kvalifikácie na VC Mexika 2025.
    Lando Norris počas kvalifikácie na VC Mexika 2025.
    Suverénny Norris ovládol kvalifikáciu v Mexiku. Trápiaceho sa Piastriho predstihli obe Ferrari
    dnes 00:15
