Suverénny Norris ovládol kvalifikáciu v Mexiku. Trápiaceho sa Piastriho predstihli obe Ferrari

Formula 1 - Veľká cena Mexika 2025
Kvalifikácia:
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
1:15:586 min
2.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,262 s
3.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,352 s
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,448 s
5.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,484 s
6.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 0,532 s
7.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
+ 0,586 s
8.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,588 s
9.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
+ 0,666 s
10.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
+ 0,874 s
MEXICO CITY. Lando Norris vybojoval pole position na Veľkú cenu Mexika seriálu majstrovstiev sveta F1.
V tretej časti kvalifikácie zajazdil suverénne najrýchlejšie kolo o takmer tri desatiny pred druhým Charlesom Leclercom na Ferrari, ktorého tímový kolega Lewis Hamilton skončil tretí.
Oscar Piastri zažil ďalšiu náročnú kvalifikáciu a vyštartuje až ôsmy. Predbehol ho dokonca aj Carlos Sainz na Williamse. Max Verstappen sa so svojím monopostom trápil a odštartuje z piatej priečky.
Z prvej časti kvalifikácie sa nedostali Franco Colapinto, ktorý ukončil kvalifikáciu na poslednom mieste, Lance Stroll, Pierre Gasly, Alexander Albon ani Gabriel Bortoleto.
O účasť v tretej časti kvalifikácie musel do posledného momentu bojovať líder šampionátu Oscar Piastri, no záverečným pokusom sa vyšplhal na 7. priečku v Q2.
Ďalšie sklamanie zažil Júki Cunoda, ktorý vyštartuje len z 11. miesta na štartovom rošte. Do poslednej časti kvalifikácie sa nedostali ani Fernando Alonso, Liam Lawson, Esteban Ocon a Nico Hülkenberg.
Veľká cena Mexika je na programe v nedeľu od 21:00 SELČ.