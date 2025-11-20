Tím Mercedes má nového majiteľa, ide o bývalého pretekára. Nechce nahradiť šéfa stajne Wolffa

LONDÝN. Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti CrowdStrike, George Kurtz, vstúpil do tímu Mercedes Formuly 1 tým, že získal 15 % z jednej tretiny podielu, ktorý vlastní hlavný predstaviteľ Toto Wolff, oznámili obe strany vo štvrtok.
Finančné podrobnosti o osobnej akvizícii neboli zverejnené, ale médiá minulý týždeň uviedli, že dohoda hodnotila bývalých šampiónov na rekordných 6 miliárd dolárov.
Rakúšan Wolff, Mercedes-Benz a petrochemický gigant Ineos Jima Ratcliffa vlastnia každý tretinový podiel a správa a vedenie tímu neovplyvní štvrtková dohoda.
Američan Kurtz, ktorý súťažil v Le Mans a iných vytrvalostných pretekoch športových automobilov, sa stane technologickým poradcom tímu a pripojí sa k strategickému riadiacemu výboru spolu s Wolffom, predsedom predstavenstva Mercedes-Benz Olom Kaelleniom a zakladateľom Ineosu Ratcliffom.
Uviedol, že všetci ostatní akcionári boli plne informovaní o transakcii počas jej priebehu.
Spoločnosť CrowdStrike, špecializujúca sa na kybernetickú bezpečnosť, je partnerom tímu od roku 2019 s brandingom na aute a oblečení.
Očakáva sa rast hodnoty tímu
Kurtz novinárom vo videohovore povedal, že hodnotenie tímu na 6 miliárd dolárov zodpovedá trhu a pravdepodobne porastie s mladou a novou demografickou skupinou, ktorú šport priťahuje.
„Myslíme si, že existuje veľká príležitosť rozvíjať šport, najmä v USA a najmä v technologickej oblasti, kde môžeme prilákať viac sponzorov,“ povedal.
„Poznám americký trh, poznám technologických hráčov a technológia bola a bude aj naďalej veľkou súčasťou tohto športu do budúcnosti, a tí, ktorí dokážu využiť technológiu, budú mať najväčšiu výhodu vo výkone.“
Mercedes vyhral osemkrát za sebou Pohár konštruktérov v rokoch 2014–2021 a momentálne sú druhí celkovo za šampiónmi McLaren, ktorí tiež používajú motory nemeckého výrobcu.
Kurtz poukázal na počet žien fanúšičiek priťahovaných k športu a uviedol, že americký trh zostáva relatívne nevyužitý napriek úspechu dokumentárneho seriálu Netflix „Drive to Survive“ a filmu o F1 s Bradom Pittom.
„Je to prosperujúci biznis a z tohto pohľadu, ak máte prosperujúci biznis s väčšími trhovými príležitosťami, najmä v USA, podľa môjho názoru uvidíte rast hodnoty,“ dodal.
„Môže sa to rozvinúť do niečoho ako NBA alebo NFL? Myslím, že áno. Preto som investoval.“
Nevylučujú investície do hokeja alebo NBA
Podnikateľ naznačil, že by mohol pridať aj iné športy do svojho portfólia, ktoré zahŕňa rozsiahle nehnuteľnosti:
„Vždy hľadáme príležitosti, myslíme si, že šport je skvelá oblasť. Páči sa nám NBA, hokej a mnohé oblasti, ktorých sme sa dotkli. Musí to byť správna príležitosť a dôležitejšie je, aby to bolo so správnym tímom.
„Ale určite sme otvorení aj iným príležitostiam, keď sa objavia.“
Kurtz uviedol, že je úplne zladený s Wolffom, zdieľa jeho štýl vedenia a rokoval o získaní podielu niekoľko rokov. Bol zdržiavanlivý ohľadom možnosti jeho budúceho zväčšenia.
Vylúčil však, že by raz prevzal väčšiu úlohu a prípadne nahradil Wolffa na čele: „Môj fokus je na CrowdStrike a trvalo mi 14 rokov, kým som to vybudoval. Tam leží moja denná práca,“ povedal. „Toto je ten, kto je zodpovedný, on je líder.“