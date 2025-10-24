McLaren odvolal trest pre Norrisa. Piastri: Nesiem časť zodpovednosti za nehodu v šprinte

MEXIKO. Jazdci McLarenu vstupujú do Veľkej ceny Mexika majstrovstiev sveta formuly 1 s čistým štítom. Povedal to jeden z pilotov a líder celkového poradia, Austrálčan Oscar Piastri.
Reagoval na kolíziu, ku ktorej došlo medzi ním a tímovým kolegom Landom Norrisom cez víkend počas šprintu v rámci VC USA.
Norris je v celkovom hodnotení druhý, o 14 bodov za Piastrim. „Analyzujeme každý víkend, bez ohľadu na priebeh. Myslím si, že nesiem časť zodpovednosti za šprint, no tento víkend začíname s čistým štítom. Ideme jednoducho pretekať,“ citovala Piastirho agentúra AFP.
Dvojica kolidovala aj na VC Singapuru a tím vyhodnotil, že zodpovedný za kolíziu bol Norris. Vtedy avizoval dôsledky, no po VC USA od nich odstúpil.
Obaja jazdci McLarenu tak dostali slobodu v boji o titul a odolaní narastajúceho tlaku úradujúceho majstra Maxa Verstappena z Red Bullu, ktorý nabral formu ku koncu sezóny a po troch výhrach v štyroch pretekoch stráca momentálne na lídra 40 bodov.
V záverečných piatich podujatiach sezóny je ich v banku dovedna 141. „Dôsledky ohľadom Landa boli zrušené. Má to viacero faktorov, ale výsledok je jednoznačný,“ povedal Piastri. V majstrovskom boji cíti napriek zmenšujúcemu sa náskoku istotu.
„Náskok sa v poslednom čase zmenšuje, ale ja sa musím sústrediť, aby som bol čo najrýchlejší a mal dobré víkendy. Sústredím sa na to a ak pôjdem naplno, nezáleží na ničom inom. Viacej mi vyhovuje pozícia loveného ako lovca.
Obe pozície majú svoje výhody aj nevýhody a viem, že všetci majú radi príbehy o comebacku outsidera, no ja radšej vediem. Vtedy viem, že robím niečo dobre,“ priblížil Piastri.
Verstappenovi nevenuje prehnanú pozornosť: „Nerozmýšľam o jeho forme a skúsenostiach. Je konzistentný a silný, no nevidím prínos v tom, aby som nad tým rozmýšľal.
Sústredím sa na seba, svoje auto a svoj tím. Vyhral som tituly v mládežníckych kategóriách, ku ktorým sa môžem vracať a ktoré mi ukazujú, že na to mám.“
V nedeľných pretekoch bude kľúčový nájazd do prvej zákruty - jazdcov čaká po štarte vyše kilometer dlhá rovinka a sekcia zákrut, kde často dochádza ku kolíziam:
„Je náročné ísť tak dlho do prvej zákruty, musíte sa správne rozhodnúť, veriť svojim inštinktom a vyrovnať sa so situáciou.“