    ONLINE: USA - Dánsko dnes, skupina B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

    Sportnet|24. apr 2026 o 13:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny B na MS v hokeji U18 2026: USA - Dánsko.

    Hokejisti USA a Dánska dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Vladimíra Dzurillu v Bratislave.

    ONLINE PRENOS: USA - Dánsko dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, skupina B, Bratislava, výsledok, piatok, NAŽIVO)

    Majstrovstvá sveta U18 Skupina B 2025/2026
    24.04.2026 o 16:00
    USA
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Dánsko
    Prenos
    USA

    Američané vstoupili do turnaje zápasem proti českému celku, a ačkoliv se jim v polovině zápasu povedl obrat z 0:1 na 2:1, když se během necelé minuty prosadili Lukas Zajic a Wyatt Cullen, do vítězného konce zápas nedotáhli. Češi vyrovnali a o bonusovém bodu rozhodli dvanáct sekund před koncem prodloužení.
    Dánsko

    Dánové se v elitní divizi mistrovství světa do osmnácti let představili po dlouhých desíti letech a jejich návrat byl vítězný. Výhru 4:1 nad Německem řídil dvěma brankami Andreas Kloeve Mogensen a Dánsko se díky tříbodovému zisku usadilo na třetí pozice, a pro tuto chvíli tedy i před svého následujícího soupeře, jelikož USA získaly ve svém prvním zápase na šampionátu pouze bod.
    Vítám všechny fanoušky mládežnického hokeje u on-line přenosu ze zápasu mistrovství světa do osmnácti let mezi USA a Dánskem. Pro oba týmy to bude druhý zápas na turnaji.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.
    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Česko

    2

    1

    1

    0

    0

    5:3

    5

    2.

    Švédsko

    2

    1

    0

    0

    1

    8:4

    3

    3.

    Dánsko

    1

    1

    0

    0

    0

    4:1

    3

    4.

    USA

    1

    0

    0

    1

    0

    2:3

    1

    5.

    Nemecko

    2

    0

    0

    0

    2

    3:11

    0

    MS v hokeji U18 2026

