Verstappen dúfa v reštart sezóny. Red Bull prichádza na domácu trať s novinkami

SPIELBERG. Holandský pilot v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1 Max Verstappen povedie Red Bull do domácej Veľkej ceny Rakúska s nádejou, že balík zásadných vylepšení pomôže jeho obhajobe titulu skôr, než bude neskoro.

Štvornásobný majster sveta, ktorý na Red Bull Ringu v Spielbergu triumfoval už štyrikrát, však vie, že podpora "oranžovej armády" fanúšikov a znalosť trate nemusia stačiť.

"Dostávame update pre Rakúsko, ktorý bude ešte vylepšený pre Silverstone. Ak to však nebude fungovať, bude to pre šampionát ťažké – akoby to už teraz nebolo dosť náročné," priznal konzultant Red Bullu Helmut Marko pre Kleine Zeitung.