Verstappen to dotiahol z boxovej uličky až na pódium. Norris: Bude hrozbou. Vždy je

SAO PAULO. Max Verstappen v nedeľu prekvapil aj sám seba, keď sa na Veľkej cene Brazílie prebojoval z boxovej uličky až na pódium – rok po tom, čo na tom istom okruhu vyhral preteky zo 17. miesta na štarte, čo bol ďalší vrchol jeho kariéry.
Len deň po tom, ako sa vzdal nádejí na titul majstra sveta formuly 1, štvornásobný šampión Red Bullu znova vzbudil nádej svojich fanúšikov – aspoň na časť popoludnia – vďaka pôsobivému a odhodlanému návratu v Interlagose.
Ak bolo víťazstvo príliš vzdialené, Holanďan mal na dosah aspoň druhé miesto, no napokon sa musel uspokojiť s tretím.
Nový motor v jeho monoposte, vymenené diely a návrat k nastaveniu, ktoré mu minulý mesiac v Texase tak dobre fungovalo, znamenali, že musel štartovať z boxovej uličky namiesto zo 16. miesta, ktoré si vyjazdil v kvalifikácii – no ukázalo sa, že to bola len dočasná prekážka.
Skorý defekt zmaril jeho prvý postup cez pole, no po oprave sa rýchlo pustil do stíhacej jazdy zo sedemnástej priečky.
„Byť na pódiu po štarte z boxov, to som vôbec nečakal,“ povedal Verstappen po tom, ako v cieli prenasledoval Kimiho Antonelliho z Mercedesu.
„Myslím si, že naše tempo bolo dosť silné... Včera to pre nás bolo veľmi ťažké, ale nikdy sa nevzdávame. Vždy sa snažíme zlepšovať a hľadať rýchlosť,“ dodal.
Úradujúci majster sveta sa na chvíľu dostal do vedenia, keď McLaren poslal neskoršieho víťaza Landa Norrisa do boxov, no po vlastnej zastávke klesol na štvrté miesto.
V závere potom predbehol Georgea Russella z Mercedesu a skončil tretí.
Šéf Red Bullu Laurent Mekies označil Verstappenove preteky za senzačnú jazdu a aj súperi uznali jeho výkon.
„Myslím, že sa všetci zhodneme, že to bolo rovnako senzačné ako minulý rok – dostať sa na P3 z boxov v suchých, relatívne pokojne prebiehajúcich pretekoch,“ povedal Mekies novinárom.
Antonelli poznamenal, že Verstappen „odviedol neuveriteľnú prácu, keď sa prebojoval späť a na konci na mňa vytváral obrovský tlak. Musel som ísť s pneumatikami až na hranicu, a nebolo to jednoduché.“
Verstappen je v celkovom poradí jazdcov tretí, pričom do konca sezóny zostávajú tri veľké ceny a jeden šprint. Na lídra šampionátu Norrisa stráca 49 bodov a na Oscara Piastriho z McLarenu 25.
„Som si istý, že bude hrozbou, čo sa týka jednotlivých pretekov – a nikdy nevieš, čo sa môže stať v šampionáte,“ povedal Norris.
„Podľa toho, aký bol dnes rýchly, by pravdepodobne vyhral, keby štartoval vyššie.
Bude hrozbou – vždy je. Je vždy tam, vždy bojuje, a som si istý, že bude bojovať až do konca. Teším sa na to.“