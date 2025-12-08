    Po víťazstve v šampionáte získal viacero právomocí. Norris zmení číslo: Je to tradícia

    Lando Norris oslavuje zisk majstrovského titulu.
    Lando Norris oslavuje zisk majstrovského titulu. (Autor: TASR/AP)
    8. dec 2025 o 18:32
    Norris používal od svojho príchodu do McLarenu číslo 4.

    Britský pretekár Lando Norris si po zisku svojho premiérového titulu majstra sveta v F1 uplatnil právo jazdiť s číslom 1. Jeho monopost bude zdobiť v budúcej sezóne.

    Norris používal od svojho príchodu do McLarenu v roku 2019 číslo 4. Povestná jednotka vystrieda majiteľa po štyroch rokoch, 26-ročný ju Brit prevezme od Holanďana Maxa Verstappena z Red Bullu.

    „Je to tradícia a existuje z nejakého dôvodu. Všetci z tohto tímu, ktorí zohrali úlohu v McLarene alebo v mojom aute, ju budú môcť nosiť s hrdosťou. Je to uznanie pre všetkých mojich mechanikov, inžinierov, každého, kto je súčasťou McLarenu.

    Takže to nie je pre mňa, ale pre nich. Vedia, že do toho dali veľa práce a úsilia a že si môžu povedať 'sme číslo jeden',“ povedal Norris pre Sky Sports.

    Spomedzi majstrov sveta sa rozhodol nepoužívať jednotku iba Norrisov krajan Lewis Hamilton, ktorý mal číslo 44.

    Lando Norris oslavuje zisk majstrovského titulu.
    Lando Norris oslavuje zisk majstrovského titulu.
    Po víťazstve v šampionáte získal viacero právomocí. Norris zmení číslo: Je to tradícia
    dnes 18:32
