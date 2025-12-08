Po víťazstve v šampionáte získal viacero právomocí. Norris zmení číslo: Je to tradícia

Britský pretekár Lando Norris si po zisku svojho premiérového titulu majstra sveta v F1 uplatnil právo jazdiť s číslom 1. Jeho monopost bude zdobiť v budúcej sezóne.
Norris používal od svojho príchodu do McLarenu v roku 2019 číslo 4. Povestná jednotka vystrieda majiteľa po štyroch rokoch, 26-ročný ju Brit prevezme od Holanďana Maxa Verstappena z Red Bullu.
„Je to tradícia a existuje z nejakého dôvodu. Všetci z tohto tímu, ktorí zohrali úlohu v McLarene alebo v mojom aute, ju budú môcť nosiť s hrdosťou. Je to uznanie pre všetkých mojich mechanikov, inžinierov, každého, kto je súčasťou McLarenu.
Takže to nie je pre mňa, ale pre nich. Vedia, že do toho dali veľa práce a úsilia a že si môžu povedať 'sme číslo jeden',“ povedal Norris pre Sky Sports.
Spomedzi majstrov sveta sa rozhodol nepoužívať jednotku iba Norrisov krajan Lewis Hamilton, ktorý mal číslo 44.