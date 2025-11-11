    Predseda Ferrari poslal odkaz Hamiltonovi s Leclercom. Nemá to úroveň, povedal

    Charles Leclerc (vľavo) a Lewis Hamilton (vpravo)
    Charles Leclerc (vľavo) a Lewis Hamilton (vpravo) (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. nov 2025 o 10:07
    ShareTweet0

    Povedal to po VC Brazílie, ktorú obaja piloti nedokončili.

    MILÁNO. Piloti stajne Ferrari Lewis Hamilton a Charles Leclerc by sa mali viac sústrediť na pretekanie a menej na rozprávanie.

    Po nedokončení VC Brazílie to povedal predseda predstavenstva talianskeho tímu John Elkann.

    Leclerc z nedeľných pretekov vypadol po cudzom zavinení, sedemnásobný majster sveta Hamilton však neskôr odstúpil na následky kolízie, ktorú spôsobil sám.

    Ferrari v poradí konštruktérov kleslo na štvrté miesto. „Brazília bola veľkým sklamaním. Ak sa pozrieme na sezónu, môžeme povedať, že naši mechanici v skutočnosti vyhrávajú šampionát vďaka výkonom, ktoré podali, čo sa týka pole position a zastávok v boxoch.

    Niet pochýb o tom, že auto sa zlepšilo. Ak sa pozrieme na všetko ostatné, nemá to úroveň. Je dôležité, aby sa naši jazdci sústredili na pretekanie a menej rozprávali,“ citovala Elkanna agentúra AP.

    Lewis Hamilton a Charles Leclerc.
    Lewis Hamilton a Charles Leclerc. (Autor: TASR/AP)

    Talianska stajňa si tento rok nepripísala ani jedno víťazstvo a Hamilton označil sezónu za nočnú moru. „Neboli to preteky, aké sme chceli. Je to zničujúce, najmä po dobrom pokroku, ale ideme ďalej.

    sPodporujem svoj tím a podporujem seba. Nevzdám sa. Ani teraz, ani potom, ani nikdy,“ uviedol po víkende na svojom Instagrame.

    Formula 1

    Charles Leclerc (vľavo) a Lewis Hamilton (vpravo)
    Charles Leclerc (vľavo) a Lewis Hamilton (vpravo)
    Predseda Ferrari poslal odkaz Hamiltonovi s Leclercom. Nemá to úroveň, povedal
    dnes 10:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Predseda Ferrari poslal odkaz Hamiltonovi s Leclercom. Nemá to úroveň, povedal