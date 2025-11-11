Predseda Ferrari poslal odkaz Hamiltonovi s Leclercom. Nemá to úroveň, povedal

MILÁNO. Piloti stajne Ferrari Lewis Hamilton a Charles Leclerc by sa mali viac sústrediť na pretekanie a menej na rozprávanie.
Po nedokončení VC Brazílie to povedal predseda predstavenstva talianskeho tímu John Elkann.
Leclerc z nedeľných pretekov vypadol po cudzom zavinení, sedemnásobný majster sveta Hamilton však neskôr odstúpil na následky kolízie, ktorú spôsobil sám.
Ferrari v poradí konštruktérov kleslo na štvrté miesto. „Brazília bola veľkým sklamaním. Ak sa pozrieme na sezónu, môžeme povedať, že naši mechanici v skutočnosti vyhrávajú šampionát vďaka výkonom, ktoré podali, čo sa týka pole position a zastávok v boxoch.
Niet pochýb o tom, že auto sa zlepšilo. Ak sa pozrieme na všetko ostatné, nemá to úroveň. Je dôležité, aby sa naši jazdci sústredili na pretekanie a menej rozprávali,“ citovala Elkanna agentúra AP.
Talianska stajňa si tento rok nepripísala ani jedno víťazstvo a Hamilton označil sezónu za nočnú moru. „Neboli to preteky, aké sme chceli. Je to zničujúce, najmä po dobrom pokroku, ale ideme ďalej.
sPodporujem svoj tím a podporujem seba. Nevzdám sa. Ani teraz, ani potom, ani nikdy,“ uviedol po víkende na svojom Instagrame.