    Pretekárov čaká najdlhší okruh v kalendári. Kedy sa ide Veľká cena Belgicka? (TV program)

    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Belgicka. Aký je časový harmonogram?
    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Belgicka. Aký je časový harmonogram? (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|17. júl 2026 o 08:19
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    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Belgicka.

    Seriál formuly 1 pokračuje desiatou zastávkou, ktorou je Veľká cena Belgicka, ktorá sa ide na okruhu Spa-Francorchamps.

    Víťazstvo z roku 2026 obhajuje Austrálčan Oscar Piastri na McLarene, ktorý triumfoval pred tímovým kolegom Landom Norrisom.

    Spa je najdlhším okruhom v F1 s najmenším počtom kôl a jedným z najrýchlejších s priemernou rýchlosťou okolo 230 km/h. V Blanchimonte môžu autá dosiahnuť rýchlosť 315 km/h.

    Veľká cena Belgicka

    • Dĺžka okruhu: 7,004 km
    • Celková vzdialenosť: 308,052 km (44 kôl)
    • Víťaz v roku 2025: Oscar Piastri, McLaren
    • Pole position 2025: Lando Norris, McLaren – 1:40:562 min
    • Rekord okruhu v pretekoch: Sergio Peréz, Red Bull – 1:44,701 (2024)
    • Štart pretekov: 15:00 GMT

    Michael Schumacher vyhral v Spa rekordných šesťkrát, vrátane víťazstva zo 16. miesta na štartovom rošte v mokrých pretekoch v roku 1995.

    Hamilton môže tento rok túto bilanciu vyrovnať.

    Harmonogram Veľkej ceny Belgicka 2026

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    17. júl

    13.30 h

    2. tréning

    17. júl

    17.00 h

    3. tréning

    18. júl

    12.30 h

    Kvalifikácia

    18. júl

    16.00 h

    Preteky

    19. júl

    15.00 h

    Podujatie odštartuje v piatok úvodnými tréningami, ktoré sú na programe od 13:30 a 17:00.

    V sobotu je na programe tretí tréning, po ktorom nasleduje klasická kvalifikácia, ktorá určí poradie na štarte nedeľňajších hlavných pretekov.

    Veľká cena Belgicka vyvrcholí v nedeľu, 19. júla hlavnými pretekmi, ktoré odštartujú o 15.00 h.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Belgicka. Aký je časový harmonogram?
    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Belgicka. Aký je časový harmonogram?
    Pretekárov čaká najdlhší okruh v kalendári. Kedy sa ide Veľká cena Belgicka? (TV program)
    dnes 08:19
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