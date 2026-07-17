Pretekárov čaká najdlhší okruh v kalendári. Kedy sa ide Veľká cena Belgicka? (TV program)

Seriál formuly 1 pokračuje desiatou zastávkou, ktorou je Veľká cena Belgicka, ktorá sa ide na okruhu Spa-Francorchamps.
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Víťazstvo z roku 2026 obhajuje Austrálčan Oscar Piastri na McLarene, ktorý triumfoval pred tímovým kolegom Landom Norrisom.
Spa je najdlhším okruhom v F1 s najmenším počtom kôl a jedným z najrýchlejších s priemernou rýchlosťou okolo 230 km/h. V Blanchimonte môžu autá dosiahnuť rýchlosť 315 km/h.
Veľká cena Belgicka
- Dĺžka okruhu: 7,004 km
- Celková vzdialenosť: 308,052 km (44 kôl)
- Víťaz v roku 2025: Oscar Piastri, McLaren
- Pole position 2025: Lando Norris, McLaren – 1:40:562 min
- Rekord okruhu v pretekoch: Sergio Peréz, Red Bull – 1:44,701 (2024)
- Štart pretekov: 15:00 GMT
Michael Schumacher vyhral v Spa rekordných šesťkrát, vrátane víťazstva zo 16. miesta na štartovom rošte v mokrých pretekoch v roku 1995.
Hamilton môže tento rok túto bilanciu vyrovnať.
Dátum
Čas
1. tréning
17. júl
13.30 h
2. tréning
17. júl
17.00 h
3. tréning
18. júl
12.30 h
Kvalifikácia
18. júl
16.00 h
Preteky
19. júl
15.00 h
Podujatie odštartuje v piatok úvodnými tréningami, ktoré sú na programe od 13:30 a 17:00.
V sobotu je na programe tretí tréning, po ktorom nasleduje klasická kvalifikácia, ktorá určí poradie na štarte nedeľňajších hlavných pretekov.
Veľká cena Belgicka vyvrcholí v nedeľu, 19. júla hlavnými pretekmi, ktoré odštartujú o 15.00 h.