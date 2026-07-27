Z Antonelliho urobil hviezdu. Šéf juniorskeho programu Mercedesu prešiel ku konkurencii

Gwen Lagrue, ktorý objavil lídra šampionátu F1 Kimiho Antonelliho a pomohol rozvoju viacerých ďalších jazdcov, odíde z Mercedesu. Od roku 2027 bude viesť juniorský program konkurenčného Red Bullu.
„Ďakujeme, Gwen. Bola to skvelá spoločná cesta. Profesionálne vzťahy sa síce môžu skončiť, ale vždy zostaneme priateľmi so spoločným pohľadom na vec,“ uviedol Mercedes v pondelok na sociálnej sieti X.
Francúz pôsobil v Mercedese jedenásť rokov a podieľal sa na rozvoji jazdcov, medzi ktorých patrili Antonelli, jeho súčasný tímový kolega George Russell, Alex Albon z Williamsu či Esteban Ocon z Haasu.
„Spoločne sme vychovali množstvo mladých jazdcov vrátane našich súčasných pilotov F1 Georgea a Kimiho. Zanechávaš za sebou talentovanú skupinu, ktorá bude v tejto práci pokračovať,“ dodal Mercedes.
V Red Bulle sa Lagrue stane riaditeľom juniorského programu a v tejto úlohe bude do určitej miery nástupcom Helmuta Marka.
Ten pomohol v kariére budúcim majstrom sveta Sebastianovi Vettelovi a Maxovi Verstappenovi, pričom zo svojej funkcie odstúpil na konci sezóny 2025. Informovala agentúra DPA.