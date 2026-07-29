Konflikt môže meniť kalendár formuly 1 aj ďalej. Máme iné možnosti, tvrdí šéf

Vedenie prestížneho motoristického seriálu F1 chce v roku 2027 zachovať plánovaných 24 veľkých cien aj v prípade, že bezpečnostná situácia neumožní usporiadať preteky na Blízkom východe.
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Šéf „efjednotky“ Stefano Domenicali v stredu informoval, že šampionát má pripravené náhradné scenáre.
Prebiehajúci konflikt na Blízkom východe už ovplyvnil kalendár tejto sezóny. Aprílovú VC Bahrajnu presunuli na 4. októbra do Malajzie, zatiaľ čo podujatie v Saudskej Arábii úplne zrušili. Otáznik visí nad záverečnými dvoma pretekmi sezóny v Katare a Abú Zabí.
„Situácia na Blízkom východe stále nie je vyriešená, takže máme iné možnosti. Pripravili sme rôzne plány, ktoré nám umožnia dosiahnuť cieľ 24 veľkých cien v budúcom roku,“ uviedol Domenicali podľa DPA.
Taliansky funkcionár zároveň pripustil, že presúvanie podujatí do iných krajín nemôže byť dlhodobým riešením.
Ak sa záverečné dve veľké ceny tento rok neuskutočnia, seriál vyvrcholí v Európe. Medzi kandidátmi na záver sezóny je aj talianska Imola.
„Imola patrí medzi možnosti, ale nie je to rozhodnuté,“ dodal Domenicali. Definitívny verdikt má padnúť najneskôr v polovici septembra.