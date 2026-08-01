Prekvapil všetkých, aj organizátorov. Jazdec F1 sa zúčastnil cyklistických pretekov v Česku

Fínsky pretekár formuly 1 Valtteri Bottas si tento víkend užíva voľné chvíle a letnú prestávku v Česku.
Jazdec Cadillacu sa totiž zúčastnil cyklistických gravel pretekov v meste Hlinsko, ktoré leži medzi Prahou a Brnom.
Fín si obľúbil práve disciplínu gravel, ktorá je typická jazdou po štrkových cestách. Bottas sám organizuje preteky a na niektorých z nich sa mu podarilo dostať aj na pódium.
Bottas nemal pred príchodom do Česka žiadne špeciálne požiadavky. "Nemali sme žiadne signály, že by mal prísť. Keď som uvidel jeho meno v online prihláške, mal som husiu kožu.
Prihlásil sa ako každý iný. Nekontaktoval nás, ani nikto z jeho tímu," povedal pre portál idnes.cz riaditeľ pretekov Petr Svoboda.
Fín sa postavil na štart hlavných pretekov na 131 kilometrov v kategórii mužov od 35 do 39 rokov.
Zo 119. účastníkov vo svojej kategórii obsadil celkovo 32. miesto, do cieľa prišiel hneď za Slovákom Jánom Veverom v čase 4:45:47 hodín.