    Prekvapil všetkých, aj organizátorov. Jazdec F1 sa zúčastnil cyklistických pretekov v Česku

    Valtteri Bottas na cyklistických pretekoch v Česku.
    Valtteri Bottas na cyklistických pretekoch v Česku. (Autor: X/Stohanka)
    Sportnet|1. aug 2026 o 22:50
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    Nie je tajomstvom, že sa vo voľnom čase venuje cyklistike.

    Fínsky pretekár formuly 1 Valtteri Bottas si tento víkend užíva voľné chvíle a letnú prestávku v Česku.

    Jazdec Cadillacu sa totiž zúčastnil cyklistických gravel pretekov v meste Hlinsko, ktoré leži medzi Prahou a Brnom.

    Fín si obľúbil práve disciplínu gravel, ktorá je typická jazdou po štrkových cestách. Bottas sám organizuje preteky a na niektorých z nich sa mu podarilo dostať aj na pódium.

    Bottas nemal pred príchodom do Česka žiadne špeciálne požiadavky. "Nemali sme žiadne signály, že by mal prísť. Keď som uvidel jeho meno v online prihláške, mal som husiu kožu.

    Prihlásil sa ako každý iný. Nekontaktoval nás, ani nikto z jeho tímu," povedal pre portál idnes.cz riaditeľ pretekov Petr Svoboda.

    Fín sa postavil na štart hlavných pretekov na 131 kilometrov v kategórii mužov od 35 do 39 rokov.

    Zo 119. účastníkov vo svojej kategórii obsadil celkovo 32. miesto, do cieľa prišiel hneď za Slovákom Jánom Veverom v čase 4:45:47 hodín.

    Formula 1

    Valtteri Bottas na cyklistických pretekoch v Česku.
    Valtteri Bottas na cyklistických pretekoch v Česku.
    Prekvapil všetkých, aj organizátorov. Jazdec F1 sa zúčastnil cyklistických pretekov v Česku
    so 22:50
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