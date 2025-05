ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Španielska 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1)

Zdravím všechny formulové fanoušky! Formule 1 tento víkend završí triple header na tradičním okruhu v Barceloně, přičemž intenzivní a jistě velmi těsný souboj o pozice na startu nedělního závodu vypukne již v sobotu v 16:00. U přenosu je každý fanoušek královny motorsportu srdečně vítán.



Circuit de Barcelona-Catalunya

Trať, která se poprvé v kalendáři formule 1 objevila již v roce 1991, je typická nejen svými středně rychlými zatáčkami, ale také svou schopností odhalit skutečnou výkonnost monopostu. Barcelonský okruh byl roky považovaný za ten, kde se obtížně předjíždí, ovšem poté, co před 4 lety přišla změna v poslední šikaně, se piloti na konci cílové rovinky zvládají před pomalejšího soupeře dostávat pravidelněji. Právě na této rovince je jedna ze dvou DRS zón, druhá následuje po deváté zatáčce. Okruh čítá celkem 4 657 kilometru, nejrychleji zde kolo zajel v roce 2023 Max Verstappen (1:16,330).



Páteční tréninky:

Oba volné páteční tréninky patřily pilotům McLarenu. Zatímco ten první s náskokem přes tři desetiny sekundy ale ovládl Lando Norris, ve druhém byl nejrychlejší jeho týmový kolega a také současný lídr šampionátu Oscar Piastri. V obou jízdách byl nedaleko také úřadující mistr světa Max Verstappen na Red Bullu. Protože kromě dvou krátkých výjezdů do štěrku pilotů Haasu nedošlo k žádné nehodě, dá se očekávat, že do sobotní kvalifikace půjdou všechny týmy v té nejlepší formě.



Aktuální rozložení sil:

Oscar Piastri přijel do Barcelony již čtvrtý víkend po sobě jako vedoucí pilot šampionátu (161 bodů), jeho náskok se však za poslední týdny ztenčil na pouhé 3 body, které na něho ztrácí kolega Lando Norris (158 b.) Právě britský pilot zvítězil před týdnem ve Velké ceně Monaka, a tak se zdá, že boj o titul nabírá na obrátkách. Do něho však bude chtít i nadále promlouvat Max Verstappen (136 b.), který právě v Barceloně získal v roce 2016 své první kariérní vítězství.

Jak už bývá v letošní sezóně zvykem, zraky fanoušků se budou z velké časti ubírat na Ferrari. Stáj z Maranella má za sebou po dlouhé době vydařený víkend, Charles Leclerc v Monaku dokonce mířil na vítězství, stájový kolega Lewis Hamilton skončil v první pětce. Očekávání se však zvyšují i s novou změnou pravidel týkající se flexibility křídel. Ta by dle prvních předpovědí měla nejvíce uškodit vedoucímu McLarenu, naopak týmy jako Ferrari či Red Bull by z ní měli profitovat a papájovému týmu se přiblížit.