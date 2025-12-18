Šťastia som už mal dosť. Verstappen bude jazdiť s číslom bývalého kolegu

Max Verstappen bude v budúcej sezóne jazdiť s bývalým pretekárskym číslom Daniela Ricciarda – trojkou, po tom, čo si Lando Norris ako majster sveta Formuly 1 dal na svoj McLaren číslo jeden.
Štvornásobný majster sveta z tímu Red Bull jazdil až do zisku prvého titulu v roku 2021 s číslom 33, ktoré sa objavovalo na množstve čiapok, tričiek – a dokonca aj na niektorých fanúšikovských tetovaniach.
„Moje obľúbené číslo bolo vždy tri, okrem čísla jeden,“ povedal holandský jazdec pre Viaplay. „Teraz si ich môžeme vymeniť, takže to bude číslo tri.
„Číslo 33 bolo vždy v poriadku, ale jedno číslo tri sa mi páči viac ako dve. Vždy som hovoril, že predstavuje dvojnásobné šťastie, ale svoje šťastie som už vo Formule 1 mal.“
Austrálčan Ricciardo bol Verstappenovým tímovým kolegom v Red Bulle v rokoch 2016 – 2018, no teraz už ukončil kariéru. Riadiaci orgán FIA aj samotný jazdec dali povolenie, aby sa číslo tri mohlo znovu používať.
Jazdci predtým museli počas celej kariéry používať to isté číslo a nesmelo byť znovu pridelené, pokiaľ jeho pôvodný držiteľ nevynechal aspoň dve po sebe idúce sezóny. Ricciardo naposledy pretekal v Singapure v septembri minulého roka.
Norris tento mesiac potvrdil, že si vymení svoje číslo štyri za majstrovskú jednotku.