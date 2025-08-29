Dominancia McLarenov v 1. tréningu. Kimi Antonelli pokračuje v zlých výkonoch, skončil v štrku

ZANDVOORT. Brit Lando Norris na McLarene dosiahol najrýchlejší čas na 1. tréningu pred Veľkou cenou Holandska, 15. pretekoch seriálu MS F1.
Jeho tím potvrdil sezónnu dominanciu, keď jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri dosiahol druhý najlepší čas, pričom obaja mali pred konkurenciou náskok viac ako pol sekundy.
Za McLarenmi sa v poradí najrýchlejších časov umiestnili jazdci Aston Martinu.
Tretí najlepší výsledok dosiahol Kanaďan Lance Stroll, štvrtý Španiel Fernando Alonso. Úradujúci majster sveta Holanďan Max Verstappen z Red Bullu dosiahol v 1. tréningu na domácom podujatí šiesty najrýchlejší čas.
Prvý tréning priniesol aj „hodiny“ v podaní Brita Lewisa Hamiltona na Ferrari a roztočil sa aj Japonec Juki Cunoda, no obaja mohli pokračovať v tréningu.
Nedokončil ho Talian Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý vyšiel z trate a uviazol v štrku.