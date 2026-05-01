Úradujúci majster sveta je späť, darilo sa aj kolegovi. Taliansky mladík potvrdil formu

Formula 1 - Veľká cena Miami 2026
Šprintová kvalifikácia:
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
1:27,869 min
2.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 0,222 s
3.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,239 s
4.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,370 s
5.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,592 s
6.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,624 s
7.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,749 s
8.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
+ 1,451 s
9.
Isack Hadjar
Francúzsko
Red Bull
+ 1,553 s
10.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
+ 1,605 s
Kvalifikáciu na šprint na Veľkej cene Miami formuly 1 vyhral úradujúci majster sveta Lando Norris z McLarenu.
Britský jazdec zdolal o 222 tisícin sekundy lídra šampionátu Taliana Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Tretí bol Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri.
Norris výrazne zlepšil výsledok z úvodného tréningu, v ktorom bol siedmy. V sobotnom šprinte sa pokúsi vybojovať cenné body do šampionátu, momentálne mu patrí s 25 bodmi piate miesto. Na vedúceho Antonelliho stráca 47 bodov.
Za tretím Piastrim skončil Charles Leclerc z Ferrari, ktorý nenadviazal na najrýchlejší čas z piatkového jediného tréningu.
Piaty bol štvornásobný majster sveta Max Verstappen z Red Bullu, šiestu priečku obsadil druhý jazdec priebežného poradia MS Brit George Russell z Mercedesu. Na najrýchlejšieho Norrisa stratil 624 tisícin.
Šampionát sa vrátil po piatich mesiacoch. Nezvyčajnú prestávku spôsobilo zrušenie aprílových pretekov v Bahrajne a Saudskej Arábii kvôli konfliktu na Blízkom východe.
Tímy mohli využiť prestávku na zlepšenie monopostov po tohtoročných veľkých zmenách technických pravidiel. Jazdci sa v piatok tiež zoznamovali s úpravami na vozidlách po tom, čo vedenie šampionátu čiastočne znížilo vplyv elektrickej časti motora.
Sobotný šprint sa pôjde od 18:00 SELČ, o štyri hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Veľká cena Miami odštartuje v nedeľu o 22:00.