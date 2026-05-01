    Úradujúci majster sveta je späť, darilo sa aj kolegovi. Taliansky mladík potvrdil formu

    Lando Norris na McLarene ovládol šprintovú kvalifikáciu v Miami.
    Lando Norris na McLarene ovládol šprintovú kvalifikáciu v Miami. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|1. máj 2026 o 23:57
    Britský jazdec zdolal o 222 tisícin sekundy lídra šampionátu.

    Formula 1 - Veľká cena Miami 2026

    Šprintová kvalifikácia:

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    1:27,869 min

    2.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 0,222 s

    3.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,239 s

    4.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,370 s

    5.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 0,592 s

    6.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,624 s

    7.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,749 s

    8.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    + 1,451 s

    9.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    + 1,553 s

    10.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    + 1,605 s

    Kvalifikáciu na šprint na Veľkej cene Miami formuly 1 vyhral úradujúci majster sveta Lando Norris z McLarenu.

    Britský jazdec zdolal o 222 tisícin sekundy lídra šampionátu Taliana Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Tretí bol Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri.

    Norris výrazne zlepšil výsledok z úvodného tréningu, v ktorom bol siedmy. V sobotnom šprinte sa pokúsi vybojovať cenné body do šampionátu, momentálne mu patrí s 25 bodmi piate miesto. Na vedúceho Antonelliho stráca 47 bodov.

    Za tretím Piastrim skončil Charles Leclerc z Ferrari, ktorý nenadviazal na najrýchlejší čas z piatkového jediného tréningu.

    Piaty bol štvornásobný majster sveta Max Verstappen z Red Bullu, šiestu priečku obsadil druhý jazdec priebežného poradia MS Brit George Russell z Mercedesu. Na najrýchlejšieho Norrisa stratil 624 tisícin.

    Šampionát sa vrátil po piatich mesiacoch. Nezvyčajnú prestávku spôsobilo zrušenie aprílových pretekov v Bahrajne a Saudskej Arábii kvôli konfliktu na Blízkom východe.

    Tímy mohli využiť prestávku na zlepšenie monopostov po tohtoročných veľkých zmenách technických pravidiel. Jazdci sa v piatok tiež zoznamovali s úpravami na vozidlách po tom, čo vedenie šampionátu čiastočne znížilo vplyv elektrickej časti motora.

    Sobotný šprint sa pôjde od 18:00 SELČ, o štyri hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Veľká cena Miami odštartuje v nedeľu o 22:00.

    Lando Norris na McLarene ovládol šprintovú kvalifikáciu v Miami.
    Lando Norris na McLarene ovládol šprintovú kvalifikáciu v Miami.
    Úradujúci majster sveta je späť, darilo sa aj kolegovi. Taliansky mladík potvrdil formu
    pi 23:57
