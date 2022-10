Verstappen aj Hamilton doplatili na veľké chyby. Pri návrate Singapuru zvíťazil Pérez

/zdroj: Sport2/

Sergio Perez, víťaz: "Môj najlepší výkon v kariére, záverečné kolo bolo naozaj intenzívne. Stále mám šancu na titul, no myslím si, že Max to v Japonsku získa. Bude to pekné pre Hondu."

Charles Leclerc, 2. miesto: "Boli sme pozadu a po pokazenom štarte to bolo náročné. Veľmi náročné preteky po fyzickej stránke."

Carlos Sainz, 3. miesto: "Je šialené, ako dlho tieto preteky trvali. Trať bola šmykľavá, podmienky náročné. Hlavný je však dobrý výsledok pre tím do pohára konštruktérov."