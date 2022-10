ONLINE: Veľká cena Singapuru dnes (Formula 1)

KVALIFIKÁCIA



Kvalifikáciu v sobotu vyhral Charles Leclerc, ktorý bol o dve stotiny rýchlejší ako Sergio Pérez a o päť stotín než Lewis Hamilton. Sklamanie v kvalifikácii neskrýval Max Verstappen, ktorý mal záverečné kolo veľmi dobré rozbehnuté, ale jeho tím ho povolal do boxov. Dôvodom bol nedostatok paliva a teda zatiaľ figuruje na ôsmej priečke. Môže sa stať, že ak po kvalifikácii nemal v nádrži aspoň kilogram paliva, bol by diskvalifikovaný a štartoval by z posledného miesta. Carlos Sainz odštartuje zo štvrtej priečky, George Russell sa do tretej časti kvalifikácie neprebojoval a na štarte bude figurovať na 11. mieste. Kevin Magnussen z Haasu je určite spokojný so svojím výsledkom, keď sa mu podarilo skončiť na 9. mieste.