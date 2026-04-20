West Ham si polepšil v boji o záchranu. Premier League má prvého istého zostupujúceho

Premier League - 33. kolo
Crystal Palace - West Ham 0:0
Futbalisti West Hamu United remizovali v 33. kole anglickej Premier League v londýnskom derby s Crystal Palace 0:0.
V boji o záchranu si tak pripísali svoj 33. bod v sezóne a odskočili od svojho rivala z Tottenhamu na rozdiel dvoch bodov, Crystal Palace je na 13. mieste so ziskom 43 bodov.
Istým zostupujúcim je po dnešnom výsledku Wolverhampton Wanderers, ktorý má na poslednom mieste 17 bodov.
Wolverhampton opustí Premier League po ôsmich sezónach Na dne tabuľky má päť kôl pred koncom súťaže stratu 16 bodov na poslednú nezostupovú pozíciu, ktorá patrí práve West Hamu.
V sobotu Wolves podľahli domácemu Leedsu 0:3, v doterajšej sezóne vyhrali z 33 zápasov len tri.