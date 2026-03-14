Russell mal nečakané problémy a ledva dokončil kvalifikáciu. Vettel prišiel o rekord

Formula 1 2026
Výsledky - kvalifikácia na VC Číny:
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
1:32,064 min
2.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,222 s
3.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,351 s
4.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,364 s
5.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,486
6.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,544 s
7.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
+ 0,809 s
8.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,938 s
9.
Isack Hadjar
Francúzsko
Red Bull
+ 1,057 s
10.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
+ 1,228 s
Iba 19-ročný taliansky pretekár Andrea Kimi Antonelli sa stal najmladším jazdcom v histórii F1, ktorý si dokázal vybojovať pole position.
Na okruhu v Šanghaji prekonal doterajší rekord štvornásobného šampióna Sebastiana Vettela a do Veľkej ceny Číny odštartuje z prvého miesta.
S odstupom 222 tisícin sekundy skončil druhý jeho tímový kolega George Russell. Papierový favorit mal v tretej časti kvalifikácie technické problémy a dokonca to vyzeralo tak, že ani neodštartuje.
Napokon však dokázal minimalizovať škody a kvalitným časom sa zaradil pred jazdcov Ferrari, ktorým bude v nedeľu patriť na štarte druhý rad.
Za dvojicou Mercedesov nasledovali obaja piloti Ferrari. Tretí Lewis Hamilton stratil na Antonelliho 0,351 sekundy, štvrtý bol Monačan Charles Leclerc (+0,364).
Interný súboj McLarenov vyhral Oscar Piastri, a tak odštartuje piaty. Nevydarenú kvalifikáciu má za sebou Red Bull, o čom svedčí ôsme miesto Maxa Verstappena a deviate v prípade Isacka Hadjara.