    Russell mal nečakané problémy a ledva dokončil kvalifikáciu. Vettel prišiel o rekord

    Na snímke je jazdec tímu Mercedes George Russell. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|14. mar 2026 o 09:18
    ShareTweet0

    V Číne vyštartuje z prvého miesta Kimi Antonelli.

    Výsledky - kvalifikácia na VC Číny:

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    1:32,064 min

    2.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,222 s

    3.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,351 s

    4.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,364 s

    5.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,486 

    6.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,544 s

    7.

    Pierre Gasly 

    Francúzsko

    Alpine

    + 0,809 s

    8.

    Max Verstappen 

    Holandsko

    Red Bull

    + 0,938 s

    9.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    + 1,057 s

    10.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    + 1,228 s

    Iba 19-ročný taliansky pretekár Andrea Kimi Antonelli sa stal najmladším jazdcom v histórii F1, ktorý si dokázal vybojovať pole position.

    Na okruhu v Šanghaji prekonal doterajší rekord štvornásobného šampióna Sebastiana Vettela a do Veľkej ceny Číny odštartuje z prvého miesta.

    S odstupom 222 tisícin sekundy skončil druhý jeho tímový kolega George Russell. Papierový favorit mal v tretej časti kvalifikácie technické problémy a dokonca to vyzeralo tak, že ani neodštartuje.

    Napokon však dokázal minimalizovať škody a kvalitným časom sa zaradil pred jazdcov Ferrari, ktorým bude v nedeľu patriť na štarte druhý rad.

    Za dvojicou Mercedesov nasledovali obaja piloti Ferrari. Tretí Lewis Hamilton stratil na Antonelliho 0,351 sekundy, štvrtý bol Monačan Charles Leclerc (+0,364).

    Interný súboj McLarenov vyhral Oscar Piastri, a tak odštartuje piaty. Nevydarenú kvalifikáciu má za sebou Red Bull, o čom svedčí ôsme miesto Maxa Verstappena a deviate v prípade Isacka Hadjara.

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Russell mal nečakané problémy a ledva dokončil kvalifikáciu. Vettel prišiel o rekord