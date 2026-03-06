ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Austrálie dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

Formula 1 štartuje úvodnými pretekmi, na okruhu v Albert Parku v Melbourne sa ide Veľká cena Austrálie.
Ešte pred ňou sa však uskutoční kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na nedeľňajšom štarte.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Austrálie (formula 1, F1, Albert Park, výsledky, sobota, naživo)
Formula 1 2026
07.03.2026 o 06:00
Kvalifikácia na VC Austrálie
Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu Austrálie.
Pred nami je úvodna kvalifikácia novej éry Formuly 1 a boj o pole position je nevyspytateľný. Favoritov je niekoľko, niektoré tímy skrývajú svoje sily, uvidíme teda, kto zvládne najlepšie boj so stopkami.
V Q1 aj v Q2 vypadne po novom až šesť pilotov a Q3 pre desať najlepších bude trvať o minútu dlhšie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 06:00.