    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Austrálie dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

    Oscar Piastri.
    Oscar Piastri. (Autor: TASR/AP)
    6. mar 2026 o 20:00
    Sledujte s nami online prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Austrálie, ktorou štartuje nová sezóna formuly 1.

    Formula 1 štartuje úvodnými pretekmi, na okruhu v Albert Parku v Melbourne sa ide Veľká cena Austrálie.

    Ešte pred ňou sa však uskutoční kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na nedeľňajšom štarte.

    Formulu 1 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Austrálie (formula 1, F1, Albert Park, výsledky, sobota, naživo)

    Formula 1  2026
    07.03.2026 o 06:00
    Kvalifikácia na VC Austrálie
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu Austrálie.

    Pred nami je úvodna kvalifikácia novej éry Formuly 1 a boj o pole position je nevyspytateľný. Favoritov je niekoľko, niektoré tímy skrývajú svoje sily, uvidíme teda, kto zvládne najlepšie boj so stopkami.
    V Q1 aj v Q2 vypadne po novom až šesť pilotov a Q3 pre desať najlepších bude trvať o minútu dlhšie.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 06:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Austrálie dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)
    dnes 20:00
