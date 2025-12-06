Hamilton v záverečnom tréningu rozbil Ferrari, Verstappen sa sťažoval na monopost

Formula 1 2025
Veľká cena Abú Zabí - 3. tréning
1.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
1:23,334 m
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+0,004 s
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+0,124 s
Lewis Hamilton havaroval so svojím Ferrari v záverečnom voľnom tréningu sezóny Formuly 1 v Abú Zabí.
Tréning vyhral George Russell z Mercedesu pred Landom Norrisom z McLarenu. Russell bol len o 0,004 sekundy rýchlejší než jeho krajan, ktorý dominoval piatku na okruhu Yas Marina a aj tentoraz bol najrýchlejším z kandidátov na titul.
Norris vedie pred štvornásobným majstrom sveta Maxom Verstappenom z Red Bullu o 12 bodov, pričom jeho tímový kolega Oscar Piastri stráca ďalšie štyri body.
Ak 26-ročný Norris v nedeľu skončí v najlepšej trojke, stane sa majstrom sveta. Rýchle Mercedesy však môžu situáciu na čele poriadne zamotať.
Verstappen obsadil tretie miesto so stratou 0,124 sekundy, Piastri bol piaty za Fernandom Alonsom z Aston Martinu.
Sedemnásobný šampión Hamilton spôsobil červené vlajky, keď sa dostal do šmyku v deviatej zákrute a následne narazil do bariéry z pneumatík približne v polovici tréningu.
„Vpredu sa niečo zlomilo a vzadu to prasklo,“ hlásil Brit, ktorý od svojho januárového prestupu z Mercedesu do Ferrari ešte nestál na pódiu.
Dramatické momenty však prišli už skôr – Norris musel uhnúť pomaly idúcemu Red Bullu Yukiho Tsunodu, ktorý sa následne zaplietol do kolízie v boxovej uličke s Kimi Antonellim z Mercedesu. Obe autá utrpeli poškodenie.
Mercedes vypustil talianskeho nováčika z garáže priamo do dráhy Tsunodu, čo začali prešetrovať komisári.
„Povedali ste mi, že môžem vyjsť, a Tsunoda prichádzal,“ rozhorčene reagoval Antonelli.
Sťažoval sa aj Verstappen, ktorý mal problém s nestabilným monopostom. „Nemôžem udržať nohy na pedáloch,“ hlásil do vysielačky.