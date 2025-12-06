    Hamilton v záverečnom tréningu rozbil Ferrari, Verstappen sa sťažoval na monopost

    Lewis Hamilton havaroval v tréningu
    Lewis Hamilton havaroval v tréningu (Autor: REUTERS)
    REUTERS|6. dec 2025 o 15:03
    ShareTweet0

    Najrýchlejších jazdcov delili tisícinky.

    Formula 1 2025

    Veľká cena Abú Zabí - 3. tréning

    1.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    1:23,334 m

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    +0,004 s

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    +0,124 s

    Lewis Hamilton havaroval so svojím Ferrari v záverečnom voľnom tréningu sezóny Formuly 1 v Abú Zabí.

    Tréning vyhral George Russell z Mercedesu pred Landom Norrisom z McLarenu. Russell bol len o 0,004 sekundy rýchlejší než jeho krajan, ktorý dominoval piatku na okruhu Yas Marina a aj tentoraz bol najrýchlejším z kandidátov na titul.

    Norris vedie pred štvornásobným majstrom sveta Maxom Verstappenom z Red Bullu o 12 bodov, pričom jeho tímový kolega Oscar Piastri stráca ďalšie štyri body.

    Ak 26-ročný Norris v nedeľu skončí v najlepšej trojke, stane sa majstrom sveta. Rýchle Mercedesy však môžu situáciu na čele poriadne zamotať.

    Verstappen obsadil tretie miesto so stratou 0,124 sekundy, Piastri bol piaty za Fernandom Alonsom z Aston Martinu.

    Sedemnásobný šampión Hamilton spôsobil červené vlajky, keď sa dostal do šmyku v deviatej zákrute a následne narazil do bariéry z pneumatík približne v polovici tréningu.

    „Vpredu sa niečo zlomilo a vzadu to prasklo,“ hlásil Brit, ktorý od svojho januárového prestupu z Mercedesu do Ferrari ešte nestál na pódiu.

    Dramatické momenty však prišli už skôr – Norris musel uhnúť pomaly idúcemu Red Bullu Yukiho Tsunodu, ktorý sa následne zaplietol do kolízie v boxovej uličke s Kimi Antonellim z Mercedesu. Obe autá utrpeli poškodenie.

    Mercedes vypustil talianskeho nováčika z garáže priamo do dráhy Tsunodu, čo začali prešetrovať komisári.

    „Povedali ste mi, že môžem vyjsť, a Tsunoda prichádzal,“ rozhorčene reagoval Antonelli.

    Sťažoval sa aj Verstappen, ktorý mal problém s nestabilným monopostom. „Nemôžem udržať nohy na pedáloch,“ hlásil do vysielačky.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Holandský pretekár F1 Max Verstappen vyhral kvalifikáciu na Veľkú cenu Abú Zabí 2025.
    Holandský pretekár F1 Max Verstappen vyhral kvalifikáciu na Veľkú cenu Abú Zabí 2025.
    Verstappen nedal šancu jazdcom McLarenu, trpké prvenstvo si pripísal Hamilton
    dnes 16:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Hamilton v záverečnom tréningu rozbil Ferrari, Verstappen sa sťažoval na monopost