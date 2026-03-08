Russell chce dať čas novým pravidlám. Ak by súperi vyhrali, hovorili by inak, tvrdí

Britský jazdec George Russell vyzval kritikov, aby dali novým pravidlám vo formule 1 čas ukázať svoju hodnotu. Pilot Mercedesu tak reagoval po víťazstve v úvodných pretekoch sezóny – Veľkej cene Austrálie.
Niektorí jazdci vrátane štvornásobného majstra sveta Maxa Verstappena a obhajcu titulu Landa Norrisa ostro kritizovali nové hybridné motory, ktoré kladú väčší dôraz na manažovanie výkonu a rekuperáciu energie.
Russell, ktorý vyhral z pole position pred tímovým kolegom Kimim Antonellim a zabezpečil pre Mercedes double, naznačil, že jeho súperi by možno hovorili inak, keby ako prví prešli cieľom na okruhu v Albert Parku.
„Každý je veľmi rýchly v kritike. Treba tomu dať šancu,“ povedal Russell na tlačovej konferencii po pretekoch.
„Je nás 22 jazdcov. Keď sme mali najlepšie autá a boli sme najspokojnejší, všetci sa sťažovali, že preteky sú zlé.
Teraz jazdci nie sú úplne spokojní a všetci hovoria, že to boli úžasné preteky. Nemôžete mať všetko.“
Lando Norris po sobotnej kvalifikácii vyhlásil, že monoposty sa z „najlepších zmenili na najhoršie“, a kritiku zopakoval aj po tom, čo v nedeľných pretekoch skončil piaty.
„Je to škoda, je to veľmi umelé. Závisí to od toho, čo sa práve rozhodne urobiť pohonná jednotka, a niekedy sa to deje úplne náhodne,“ povedal Norris.
„Zrazu vás predbehne päť áut a niekedy s tým nedokážete urobiť vôbec nič.
Nedá sa s tým nič zmeniť, takže už nemá zmysel o tom hovoriť viac, ale mne to nevyhovuje.“
Max Verstappen však dúfa, že vedenie šampionátu aj Medzinárodná automobilová federácia (FIA) budú sťažnosti jazdcov počúvať a pristúpia k úpravám.
„Ak to hovoria jazdci aj fanúšikovia, je to preto, že chceme pre tento šport to najlepšie. Nekritizujeme len preto, aby sme kritizovali,“ povedal Verstappen.
„Máme na to dôvod. Chceme, aby to bola Formula 1 – skutočná Formula 1 na steroidoch. Dnes to tak, samozrejme, nebolo.“
Russell a tretí muž pretekov Charles Leclerc z Ferrari zviedli hneď na začiatku napínavý súboj. V prvých deviatich kolách si Russell s Leclercom vymenili vedenie až sedemkrát.
Hoci to bolo pre fanúšikov atraktívne, Leclerc priznal, že nové motory zásadne menia prístup jazdcov k predbiehaniu.
„Predtým išlo najmä o to, kto je odvážnejší a zabrzdí najneskôr,“ povedal Leclerc.
„Teraz je za každým manévrom viac stratégie, pretože pri každej aktivácii boostu viete, že za to neskôr zaplatíte.“