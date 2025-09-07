Prepustenie miesta bolo fér, povedal Piastri. Norris reagoval, že nie sú hlupáci

MONZA. Oscar Piastri vyhlásil, že požiadavka McLarenu, aby v nedeľňajšej Veľkej cene Talianska prepustil druhú priečku svojmu tímovému kolegovi a rivalovi v boji o titul Lando Norrisovi, bola spravodlivá – aj keď ho to stálo časť náskoku v šampionáte.
Austrálčan sa dostal na druhé miesto po tom, čo Norrisa pribrzdil problém pri neskorej zastávke v boxoch. Následne však pozíciu podľa pokynov tímu vrátil, čím sa jeho celkový náskok v hodnotení znížil na 31 bodov pri zostávajúcich ôsmich pretekoch.
„Myslím si, že dnes to bola férová požiadavka. Lando štartoval vpredu, bol vpredu počas celých pretekov a prišiel o pozíciu bez vlastnej viny,“ povedal Piastri, víťaz siedmich z 16 doterajších veľkých cien, novinárom v Monze.
„Nebudem ísť proti tímu. Je tu veľa ľudí a kultúra, ktorú treba chrániť, a to presahuje len mňa a Landa. To je do budúcna veľmi dôležité.“
Dvadsaťštyriročný jazdec pôvodne v rádiovej komunikácii naznačil, že pomalé pitstopy sú súčasťou pretekania a nevedel, že sa situácia zmenila. Dodal však, že pokyn ho nijako neprekvapil.
„Mali sme diskusie o rôznych scenároch. Keď ste v rovnakom tíme a dejú sa veci mimo kontroly jazdca, existuje viac spôsobov, ako to napraviť,“ vysvetlil.
„Takže je to téma, o ktorej sme sa už bavili. Som si istý, že to ešte zanalyzujeme a rozoberieme, ale nebola to situácia, ktorú by sme predtým vôbec neriešili.“
Norris, ktorý štartoval z prvého radu vedľa Red Bull-u a neskoršieho víťaza Maxa Verstappena, uviedol, že by na jeho mieste urobil to isté a odmietol tvrdenia, že tým vznikol nebezpečný precedens.
„Nie sme hlupáci a máme pripravené plány na rôzne situácie. Ak by boli medzi mnou a Oscarom štyri autá, samozrejme, že by ma nepustil späť pred seba – a ani by to nebolo správne,“ povedal Brit.
„Ale v situácii, keď sme navzájom priamo nezávodili, bolo fér zachovať sa férovo. A to sa aj stalo.“
Norris, ktorý minulý víkend v Zandvoorte pre technické problémy nedokončil, dodal, že McLaren nechce, aby jeho jazdci doplácali na okolnosti mimo ich kontroly.
„Keby som naplno vletel do boxov a zrazil všetkých svojich mechanikov, tiež by som neočakával, že mi pozíciu vrátia. Ale dnes to bolo mimo mojej kontroly,“ uzavrel Norris.