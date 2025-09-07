    Prepustenie miesta bolo fér, povedal Piastri. Norris reagoval, že nie sú hlupáci

    Oscar Piastri a Lando Norris.
    Oscar Piastri a Lando Norris. (Autor: TASR/AP)
    Dvadsaťštyriročný jazdec pôvodne v rádiovej komunikácii naznačil, že pomalé pitstopy sú súčasťou pretekania

    MONZA. Oscar Piastri vyhlásil, že požiadavka McLarenu, aby v nedeľňajšej Veľkej cene Talianska prepustil druhú priečku svojmu tímovému kolegovi a rivalovi v boji o titul Lando Norrisovi, bola spravodlivá – aj keď ho to stálo časť náskoku v šampionáte.

    Austrálčan sa dostal na druhé miesto po tom, čo Norrisa pribrzdil problém pri neskorej zastávke v boxoch. Následne však pozíciu podľa pokynov tímu vrátil, čím sa jeho celkový náskok v hodnotení znížil na 31 bodov pri zostávajúcich ôsmich pretekoch.

    „Myslím si, že dnes to bola férová požiadavka. Lando štartoval vpredu, bol vpredu počas celých pretekov a prišiel o pozíciu bez vlastnej viny,“ povedal Piastri, víťaz siedmich z 16 doterajších veľkých cien, novinárom v Monze.

    „Nebudem ísť proti tímu. Je tu veľa ľudí a kultúra, ktorú treba chrániť, a to presahuje len mňa a Landa. To je do budúcna veľmi dôležité.“

    Dvadsaťštyriročný jazdec pôvodne v rádiovej komunikácii naznačil, že pomalé pitstopy sú súčasťou pretekania a nevedel, že sa situácia zmenila. Dodal však, že pokyn ho nijako neprekvapil.

    „Mali sme diskusie o rôznych scenároch. Keď ste v rovnakom tíme a dejú sa veci mimo kontroly jazdca, existuje viac spôsobov, ako to napraviť,“ vysvetlil.

    „Takže je to téma, o ktorej sme sa už bavili. Som si istý, že to ešte zanalyzujeme a rozoberieme, ale nebola to situácia, ktorú by sme predtým vôbec neriešili.“

    Norris, ktorý štartoval z prvého radu vedľa Red Bull-u a neskoršieho víťaza Maxa Verstappena, uviedol, že by na jeho mieste urobil to isté a odmietol tvrdenia, že tým vznikol nebezpečný precedens.

    „Nie sme hlupáci a máme pripravené plány na rôzne situácie. Ak by boli medzi mnou a Oscarom štyri autá, samozrejme, že by ma nepustil späť pred seba – a ani by to nebolo správne,“ povedal Brit.

    „Ale v situácii, keď sme navzájom priamo nezávodili, bolo fér zachovať sa férovo. A to sa aj stalo.“

    Norris, ktorý minulý víkend v Zandvoorte pre technické problémy nedokončil, dodal, že McLaren nechce, aby jeho jazdci doplácali na okolnosti mimo ich kontroly.

    „Keby som naplno vletel do boxov a zrazil všetkých svojich mechanikov, tiež by som neočakával, že mi pozíciu vrátia. Ale dnes to bolo mimo mojej kontroly,“ uzavrel Norris.

    
    
    Prepustenie miesta bolo fér, povedal Piastri. Norris reagoval, že nie sú hlupáci
    dnes 20:37
