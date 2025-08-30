Mágia alebo dobrá stratégia. Norris sa pokúsi predbehnúť na okruhu, kde to je náročné

ZANDVOORT. Lando Norris priznal, že na to, aby zabránil tímovému kolegovi Oscarovi Piastrimu natiahnuť náskok v celkovom poradí, bude v nedeľnej Veľkej cene Holandska potrebná buď „trocha mágie“, alebo veľmi silná stratégia.
Austrálčan Piastri vedie šampionát o deväť bodov a zo štartu z pole position na náročnom okruhu v Zandvoorte, kde sa ťažko predbieha, má veľkú šancu tento náskok ešte zvýšiť.
Norris síce stojí vedľa neho v prvom rade, no jeho súper má rovnaký monopost a dobre pozná tímový plán.
Brit vie, že to možné je – vlani tu štartoval z prvej pozície, prehral štart s domácim favoritom Maxom Verstappenom, ale na 18. kole ho predbehol a napokon zvíťazil.
„Bez urážky voči Maxovi, ale vlani mal omnoho pomalšie auto, čo mi pomohlo. Oscar je teraz v omnoho rýchlejšom aute a najťažší súper na predbiehanie je váš tímový kolega.
Bude to chcieť buď mágiu, alebo dobrú stratégiu, úžasnú prácu s pneumatikami, alebo niečo podobné,“ povedal Norris, ktorý zaostal v kvalifikácii za Piastrim len o 12 tisícin sekundy.
„Už len samotné predbiehanie je náročné, a za tímovým kolegom ešte ťažšie. Uvidíme, o čom sa mi bude dnes v noci snívať,“ dodal s úsmevom.
V posledných mesiacoch mal Norris navrch. V Maďarsku vyhral vďaka odlišnej stratégii jednej zastávky, zatiaľ čo Piastri zastavil v boxoch dvakrát.
Na Silverstone triumfoval na domácej pôde, keď Piastri dostal 10-sekundový trest za prudké brzdenie za safety carom.
Norris vyhral tri z posledných štyroch pretekov, no v počte víťazstiev v sezóne stále zaostáva 5:6. McLaren má šancu na piaty dvojitý triumf v rade.
„Samozrejme, chcel by som byť na pole position, to by ma najviac potešilo. Ale celý víkend to bolo veľmi vyrovnané.
Stačila pol desatiny sem, desatina tam, a výsledky by vyzerali inak. Teraz sa to otočilo v prospech Oscara, ale do pretekov som stále sebavedomý,“ vyhlásil Norris, ktorý bol najrýchlejší vo všetkých troch tréningoch.