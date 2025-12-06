ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Abú Zabí 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly 1 (F1) pokračuje počas víkendu posledným podujatím sezóny 2025, Veľkou cenou Abú Zabí.
Pred nedeľnými pretekmi je na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie na nedeľňajšom štartovom rošte.
Kde sledovať formulu 1?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Abú Zabí 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2025
06.12.2025 o 15:00
Kvalifikácia VC Abú Dhabí
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu Abu Dhabi.
Najdôležitejšia kvalifikácia roka určí štartový rošt pred rozhodujúcim finále v boji o titul. Uvidíme kto si z trojice Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri vybojuje najlepšiu štartovaciu pozíciu pred pretekmi v Abu Dhabi.
Najdôležitejšia kvalifikácia roka určí štartový rošt pred rozhodujúcim finále v boji o titul. Uvidíme kto si z trojice Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri vybojuje najlepšiu štartovaciu pozíciu pred pretekmi v Abu Dhabi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Kvalifikácia sa začne o 15:00.