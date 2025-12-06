    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Abú Zabí 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1)

    Sportnet|6. dec 2025 o 12:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Abú Zabí 2025 pretekov formuly 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly 1 (F1) pokračuje počas víkendu posledným podujatím sezóny 2025, Veľkou cenou Abú Zabí.

    Pred nedeľnými pretekmi je na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie na nedeľňajšom štartovom rošte.

    Kde sledovať formulu 1?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Formula 1  2025
    06.12.2025 o 15:00
    Kvalifikácia VC Abú Dhabí
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu Abu Dhabi.
    Najdôležitejšia kvalifikácia roka určí štartový rošt pred rozhodujúcim finále v boji o titul. Uvidíme kto si z trojice Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri vybojuje najlepšiu štartovaciu pozíciu pred pretekmi v Abu Dhabi.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Kvalifikácia sa začne o 15:00.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    dnes 12:00
