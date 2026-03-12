    Ferrari vie, že nie je také rýchle ako Mercedes. Pomôže mu v Číne Macarena?

    Lewis Hamilton počas pretekov v Austrálii (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    12. mar 2026 o 11:02
    Sezóna F1 pokračuje Veľkou cenou Číny.

    Britský jazdec formuly 1 George Russell a jeho tímový kolega Andrea Antonelli sa pokúsia vo víkendovej Veľkej cene Číny potvrdiť výborný vstup stajne Mercedes do sezóny.

    Týždeň po zisku double v otváracej Grand Prix Austrálie môžu v Šanghaji zvýrazniť vedenie v šampionáte. Zastaviť ich chcú Ferrari, Red Bull či McLaren. Prvýkrát v sezóne sa pôjde samostatne bodovaný šprint.

    Jazdci "Strieborných šípov" potvrdili v úvodnom pretekoch sezóny formu z predsezónnych testov. Russell po víťazstve v kvalifikácii vyhral preteky o necelé tri sekundy pred Antonellim a vybojoval šieste víťazstvo v kariére.

    Tretí Charles Leclerc z Ferrari naneho stratil vyše 15 sekúnd. "Prevláda vo mne pocit, že teraz bojujeme s Ferrari," povedal šéf Mercedesu Toto Wolff.

    Pretekári a tímy sa na začiatku sezóny zžívajú s najväčšou úpravou pravidiel za poslednú dekádu. Zmeny sa dotkli pohonných jednotiek, aerodynamiky či konštrukcií vozidiel.

    Výkon motora ide z 50 percent z pohonnej jednotky a z 50 percent z batérie. Úvodné preteky sezóny dokončilo 16 z 22 jazdcov. Uskutočnilo sa 120 predbiehacích manévrov, rok predtým ich bolo 45.

    Preteky v Číne sa však pôjdu na odlišnom type okruhu a zrejme aj v inom počasí. "Máte tam jednu veľkú a dlhú rovinku, takže väčšina jazdcov bude svoju energiu využívať práve tam. Nemusíte ju deliť medzi štyri ako napríklad v Melbourne, "uviedol Russell.

    Najväčším konkurentom Mercedesu sa zdá byť v úvode sezóny Ferrari. Piloti tímu z Maranella mali v Austrálii podobnú rýchlosť, doplatili ale na odlišnú stratégiu a fakt, že nezastavili v úvode pretekov pre nové pneumatiky v režime virtuálneho safety car.

    Po neskoršej zastávke už stratu na čelo nedohnali. Za tretím Leclercom skončil jeho tímový kolega Lewis Hamilton, sedemnásobný majster sveta.

    Štyridsaťjedenročný Hamilton je v Číne so šiestimi výhrami najúspešnejším jazdcom, v Šanghaji tiež vlani získal jediné víťazstvo - hoci v šprinte.

    "Samozrejme nie sme takí rýchli ako Mercedes, máme stále čo zlepšovať, ale sme hry. Verím, že ten rozdiel dokážeme zmenšiť," uviedol Hamilton.

    Piloti Ferrari predstavia nové modročervené kombinézy. V pretekoch taliansky tím nasadí špeciálne zadné krídlo. Komponent dostal v tíme prezývku Macarena podľa hitu kapely Los del Río z 90. rokov.

    "Bude to dôležité mať od začiatku pod kontrolou. Ísť šprint takto skoro v sezóne bude pre všetkých obrovskou výzvou, "povedal Leclerc.

    Čo zlepšovať majú v Red Bulle a McLarene. Štvornásobný majster sveta Max Verstappen skončil v Austrálii po štarte z 20. miesta šiesty, Francúz Isack Hadjar odstúpil pre technické ťažkosti.

    Obhajca titulu Lando Norris z McLarenu bol piaty, jeho tímový kolega Oscar Piastri kvôli nehode pri ceste na štart do pretekov nevyšiel. Piastri chce v Číne nadviazať na vlaňajší triumf.

    Druhé preteky sezóny otvorí v piatok jediný tréning, po ktorom príde na rad o 8.30 h SEČ kvalifikácia na šprint. Skrátené preteky sa pôjde v sobotu od 4.00 h, o štyri hodiny neskôr sa uskutoční kvalifikácia na hlavné preteky.

    Nedeľňajšia Veľká cena odštartuje tiež o 8.00 h.

